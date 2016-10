Unit X: Über Limbisches Texten und Nudges

Nach dem Startevent im Juni 2016 mit sieben Kurzreferaten lancierten die Kommunikationsexperten von Unit X am 25. Oktober 2016 an ihrem Hauptsitz in Dietikon mit «Speedwissen2go™» eine «neue Form der Wissensvermittlung», wie es in einer Mitteilung heisst.

Geboten wurden sieben Workshops: Emotional Branding, Corporate Language, Limbisches Texten, Nudge, Pferdegestütztes Coaching, Fotografie und WordPress.

In 30-sekündigen «Spots» hätten die Experten für Neurokommunikation zu Beginn des Events ihr individuelles Thema beworben, um möglichst viele Interessenten an ihren Workshop-Stand zu locken. Denn die rund 40 Teilnehmenden mussten sich für drei Themen entscheiden.

Die Rückmeldungen beim anschliessenden Imbiss und Networking seien «durchs Band positiv bis begeistert» ausgefallen. (pd)