Fenaco-Landi-Gruppe: «UFA-Revue» jetzt in neuem Design

Mit der Oktober-Ausgabe der «UFA-Revue» erscheint die auflagenstärkste Agrarfachzeitschrift der Schweiz in einem neuen Design. Die Aufmachung ist luftiger, übersichtlicher und moderner geworden, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit mehrseitigen Auftaktgeschichten in den Rubriken «Management», «Landtechnik», «Pflanzenbau», «Nutztiere» und «Landleben» werden stärkere Akzente gesetzt.

Inhaltlich setzt die «UFA-Revue» weiterhin auf relevante landwirtschaftliche Themen mit sehr hohem Nutzwert für die Leserschaft. «Wir unterstützen die Landwirtinnen und Landwirte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen. Mit dem neuen Design gelingt uns das nun noch besser, weil wir unseren Leserinnen und Lesern die Themen ansprechend präsentieren können», wird Verlags- und Redaktionsleiter Markus Röösli zitiert.

Die kostenlose Agrarfachzeitschrift erscheint elf Mal jährlich. Mit einer beglaubigten Auflage von 72’643 Exemplaren (davon 12’446 Exemplare in Französisch) erreicht die «UFA-Revue» fast alle bäuerlichen Haushalte der Schweiz.

Gestaltet wurde das neue Design der «UFA-Revue» von Art Director Rainer Paberzis, in Zusammenarbeit mit seinem Teamkollegen Stephan Rüegg. (pd)