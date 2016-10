Schweizer Rotary Magazin: Verena Maria Amersbach wird Chefredaktorin

Die 33-jährige Journalistin Verena Maria Amersbach ist neue Chefredaktorin des Schweizer Rotary Magazins. Sie folgt auf Oliver Schaffner, der im April dieses Jahres unerwartet verstorben ist, wie der Verein Rotary Medien am Montag mitteilte.

Das Magazin «Rotary Suisse-Liechtenstein» erscheint monatlich in einer Auflage von 13'300 Exemplaren. Amersbach hat journalistische Erfahrungen gesammelt in Presseagenturen und Hauptstadtredaktionen, bei internationalen Organisationen, PR-Agenturen und Regionalzeitungen. Seit Januar 2012 war sie Leiterin Marketing und Corporate Communications bei der Firma Globonet in Wil SG. (sda)