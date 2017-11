Der Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker suchte in einem Pitch nach Ansätzen für eine authentische Verjüngung der Marke. Erdmannpeisker konnte die Verantwortlichen überzeugen, dass dies nur holistisch über alle Medien und Kanäle umgesetzt werden könne, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Da im Segment der FMCG das Packaging der mit Abstand stärkste Kommunikationskanal sei, musste auch hier ein komplettes Redesign gemacht werden – ein grosser und einschneidener Schritt.

Im Zentrum sei die Anforderung nach Qualität, Sicherheit und Zukunft von Dr. Oetker gestanden, schreibt die verantwortliche Agentur. Die Traditionsmarke werde heute mit immer neuen Megatrends konfrontiert, welche sich an einer jungen Zielgruppe orientieren. Das klassische Packaging-Design für FMCG werde deshalb aufgemischt durch Trends wie DIY-Look, Lettering & Illustrations, Modern Retro aber auch Clean Design, Geometric Looks und die klaren Farben, die wieder eingesetzt würden.

Unantastbar seien das Logo und das Marken-Band als Design-Elemente gewesen. In der Entwicklung sei schnell klargeworden, dass nicht der kleinteilige und zum Teil auch bewusst wuselige DIY-Look, der momentan bei unzähligen Packungen umgesetzt werde, verfolgt werden sollte, da dieser nicht zur Traditionsmarke passe, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In Abstimmung mit dem Kunden entwickelte man einen einfachen, klaren Look, der voll auf das Produkt fokussiere und so Lust aufs Essen machen will. Insofern bekamen die Bilder eine zentrale Rolle, welche bewusst mit kleinen Imperfektionen spielten, um nicht steril zu wirken.

Ein weiteres, zentrales Element sei die prägnante handschriftartige Typo, welche als Stimme von Dr. Oetker in der gesamten Kommunikation eingesetzt werde. Das dritte wichtige Designelement sind die zarten Pastelltöne, die subtil auf die Produkte abgestimmt seien und zusammen mit der Typografie einen Farbklang bilden sollen. Es sei bewusst auf ein Colorblocking verzichtet worden, da einerseits Logo, Kompetenz-Band und Layout die verschiedenen Produkte klar zusammenhielten und andererseits ein Colorblock die einzelnen Produkte stereotyp und weit weniger «gluschtig» hätte wirken lassen, so Erdmannpiesker.

Die neuverpackten Produkte werden ab diesem Herbst in den Handel gelangen.

Verantwortlich bei Dr. Oetker: Pascal Remmert (Geschäftsführer Schweiz), Helen Yildirim, Patrizia Mauro, Joëlle Zaugg (Product Manager Kuchen/Dessert), Sarah Siegrist (Digital Media Manager); verantwortliche bei erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Sybille Erdmann, Rainer Neusius (Beratung), Christina Weisser (Art Director), Felix Reidenbach (Packaging); verantwortlich für Druckvorstufe: Burki & Scherer: Oliver Fischer (Beratung), Sandra Holsten (Publishing); verantwortlich für Fotografie: Stefan Trautmann (Food), Volker Hobl (Foodstyling). (pd/maw)