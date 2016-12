Farner Consulting: Verstärkung für Public Affairs

Per 1. Januar 2017 verstärkt Ursula Fraefel als Senior Consultant das Public Affairs Team von Farner Consulting, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fraefel werde ihre bisherigen Kunden bei Farner weiter betreuen und ihr dichtes Kontaktnetz in Politik, Verwaltung, Parteien, Verbänden und Medien für Farner-Kunden zur Verfügung stellen. Die erfahrene Kommunikationsfachfrau und Journalistin leitet seit September 2014 ihr eigenes Kommunikationsunternehmen in Zürich. Von 2010 bis 2014 war Fraefel Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Kommunikation & Kampagnen bei economiesuisse. Davor war sie drei Jahre als Chefredaktorin für die «Thurgauer Zeitung» verantwortlich.

Als Consultant war sie bereits Mitte der neunziger Jahre im Team von Farner tätig und betreute Mandate in den Bereichen Finance, Banking und Politik. Weitere Stationen wie Burson-Marsteller und «St. Galler Tagblatt» folgten. Ihr Rüstzeug holte sich Ursula Fraefel mit einem phil.1-Studium an der Universität Zürich und einem MBA an der Universität St. Gallen.

Ihre bisherigen Public Affairs- und Public Relations-Kunden wird sie von Farner aus weiterbetreuen und neue und alte Kolleginnen und Kollegen mit ihrer langjährigen Public Affairs- und Medienerfahrung in der strategischen Beratung von Kunden und im Neukundengeschäft begleiten und unterstützen, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/clm)