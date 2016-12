Schweizerischen Gasindustrie VSG: Vertrag mit Nicola Spirig verlängert

Die Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio 2016 und der Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG haben in diesen Tagen den Vertrag unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 34-jährige Nicola Spirig wird von der Gaswirtschaft seit 2008 unterstützt. Sie ist die erste Triathletin mit zwei Olympiamedaillen: 2012 gewann sie Gold in London, in diesem Jahr Silber in Rio.

«Wir haben in den vergangenen Jahren die Karriere von Nicola Spirig begleiten dürfen. Sie ist ein aussergewöhnliches Talent und eine ideale Markenbotschafterin», wird Markus Solinger, Marketingleiter beim Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG, in der Mitteilung zitiert. Man freue sich, die Erfolgsgeschichte Spirig und Erdgas fortsetzen zu können. (pd/wid)