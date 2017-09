Cannes Corporate Media & TV Awards 2017: Vier Mal Gold für Schweizer Filme

Am Donnerstag sind die Sieger der 8. Ausgabe der Cannes Corporate Media & TV Awards prämiert worden. Die Filmhauptstadt lockte auch dieses Jahr mehr als 260 Besucher zur Preisverleihung nach Cannes. Den Grand Prix – den Weissen Delfin – konnte sich zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals eine dänische Produktionsfirma, M2Film, mit «The Heart of Trade» für A.P. Moller-Maersk sichern. Die Jury wählte den Grand-Prix-Sieger unter allen Goldgewinnern aus. Insgesamt wurden am Abend 176 Preise in Gold, Silber, Schwarz, Blau und Weiss an Produktionsfirmen, Agenturen sowie Auftraggeber aus mehr als 40 Ländern vergeben.

Goldgewinner aus der Schweiz

Gold in der Kategorie «Imagefilme» geht an «Horgenglarus Classic» von Frame eleven und Partners für die Möbelfabrik Horgenglarus. Regie führte Kevin Blanc.



In der Kategorie «Informationsfilme» geht Gold an «Drei Geschichten – viele Perspektiven», eine Eigenproduktion von Swiss Life unter der Regie von Philip Spaar.



Weiteres Gold gibt es in der Kategorie «Messe- und Eventfilme, Conference Opener» für «Leben ohne Einschränkungen – Die Geschichte von Tianjiao (Jiaojiao) Zhang». Dies ist eine Eigenproduktion von Sonova unter der Regie von Florian Ritter.



In der selben Kategorie geht ebenfalls Gold an «Time goes by. Quality remains.» von Seed im Auftrag von Geberit. Regie führte Janos Menberg.



Und schliesslich gibt es noch die Auszeichnung «Beste 360-Grad-Produktion» für die Produktion «Hello. I’m SWISS's new Boeing 777 – in 360°» von Lauschsicht im Auftrag der Airline Swiss.



Die Auflistung aller Gold- und Silbergewinner finden Sie hier. (cbe)