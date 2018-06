US International Film & Video Festival: Vier Schweizer Produktionen ausgezeichnet

Diese vier Schweizer Produktionen gehörten an der 50. Austragung des renommierten US International Film & Video Festival zu den Gewinnern:

«True Quality Time» von Seed für Titoni

Award: Silver Screen (Zweiter Platz)

Kategorie: Corporate: Public Relations







«Lungie – A true Story» von Goodlight Film und Walder Werber für die Rotary Foundation

Award: Silver Screen (Zweiter Platz)

Kategorie: Corporate: Fundraising/Development

Der Film wurde zudem mit dem One World Award ausgezeichnet. Der Preis wird vom International Quorum of Motion Picture Producers (IQ) an einen Film vergeben, der zu einem globalen Verständnis und internationaler Kooperatioin beiträgt.







«Densito: Addiction» von Forster Film für Mettler Toledo

Award: Certificate (Dritter Platz)

Kategorie: Corporate: Advertising/Marketing; Business-to-Business



«Entscheide dich!» vom Zentrum elektronische Medien des VBS für die Schweizer Armee

Award: Certificate (Dritter Platz)

Kategorie: Education: How-to, Instructional, Tutorials



Das Festival für Unternehmens- und Dokumentarfilme sowie TV-Produktionen findet seit 1967 statt. Dieses Jahr wurden über 1000 Filme aus 27 Ländern eingereicht. (pd/maw)