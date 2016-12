Nemuk: Visitenkarten und Webseite im Jugendstil

«Yoga für alle» lautet das Motto des neuen Studios in Zürich Hottingen von Jakob Keel, Susan Tomasko und Adrian Arquisch. Die Entwicklung des Corporate Designs sowie der digitalen Kommunikationsmassnahmen gaben die Initianten in die Hände der Zürcher Agentur Nemuk.





Die Gestaltung der Webseite und der Kommunikationsmittel wurde an das Interieur und die Architektur des Jugendstilhauses angelehnt, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Die Website wurde an eine Plattform gekoppelt, die den Besuchern die direkte Buchung und Bezahlung der Lektionen ermöglicht und den Betreibern zur Planung und Organisation der Stundenpläne und Lehrereinsätze dient.



Verantwortlich bei Yoga am Hottingerplatz AG: Jakob Keel; verantwortlich bei Nemuk: Rémy Sager (Projektleitung), Salvatore Viola und Nicolai Spicher (Design und Art Direction), Nora Rusterholz (Website); Fotograf: Gianni Baumann; Architekt: Ralph Meury; Technologien: Wordpress, Constant Contact, Mindbody Online, Google G Suite. (pd/wid)