Y&R Group Switzerland: Vom Interio-Programm zur Cumulus-Karte

Das bisherige Interio-Kundenbindungsprogramm wird in das Cumulus-Programm überführt. Zur Kommunikation dieser Umstellung hat die Y&R Group Switzerland eine 360-Grad-Kampagne lanciert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Bislang konnten Kunden bei jedem Einkauf mit ihrer Interio-Card einen Treuebonus sammeln. Jetzt können sie zusätzlich zur Interio-Card die Cumulus-Karte vorzeigen und profitieren so doppelt. Am 30. Juni 2018 erfolgt dann die komplette Umstellung auf das Cumulus-Programm.

Die Kommunikation erfolgte in zwei Phasen und wurde von unterschiedlichen Werbemassnahmen begleitet. In der ersten Phase wurde neben der Bewerbung über das «interior» Magazin und einigen Newslettern auch mit Werbemitteln am POS darauf hingewiesen, dass Kunden jetzt bei jedem Einkauf doppelt punkten können. In der zweiten Phase lag der Fokus darauf, die Kunden zu animieren, ihre Cumulus-Nummer anzugeben und somit die Zeit bis zur Umstellung zu nützen. Dazu wurde neben Mailings eine eigene Microsite eingerichtet, auf welcher die Kunden ihre Nummer angeben konnten und einen Gutschein als Belohnung erhielten.

Verantwortlich bei Interio: Carlos Friedrich (Leiter Marketing & Kommunikation Interio), Eva Wasser, Anne Witte (Projektleitung Kundenbindung Interio), Andi Zahno (Leiter CRM Operations); verantwortlich bei Y&R Group Switzerland: Benjamin Franken (Creative Director), Sonja Gross (Art Director), Leandro Correia (Grafik), Natasa Maricic, Barbara Sarras (Text), Rigobert Mihle (technische Konzeption), Robert Seidl (Frontend Programming), Cosmin Ivan (Front- & Backend Programming), Julie Macé, Stéphanie Bertschi (Beratung) (pd/wid)