Furrerhugi: Vom NZZ-Inland zur Blockchain

Simon Gemperli wechselt schon wieder. Der frühere Inland-Redaktor der «Neuen Zürcher Zeitung» ist seit April bei Narwal Blockchain PR, der neuen Agentureinheit von Furrerhugi. Dies schreibt die Agentur auf ihrer Website.

Gemperli verliess die NZZ bereits auf Ende Jahr, worauf er zum Fintech-Start-up Hyposcout wechselte (persoenlich.com berichtete). Dieses Engagement dauerte also offenbar nur wenige Wochen. Gemperli arbeitete seit 2006 bei der NZZ als Redaktor im Ressort Schweiz, von 2014 bis 2016 war er auch stellvertretender Inlandchef.

Zusammen mit Lakeside Partners bietet Furrerhugi unter dem Namen Narwal Blockchain PR Services aus dem Krypto-Valley an. Die neue Marke richtet sich an Krypto-Pioniere sowie an Firmen, die eine Brücke zur Blockchain-Welt suchen (persoenlich.com berichtete). (eh)