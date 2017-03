Walentina Mejenina verstärkt die Marketingabteilung von Mitsubishi Motors Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 29-Jährige, die bereits Erfahrung in der Kommunikation in der Automobilbranche sammeln konnte, wird vor allem die PR und Kommunikationsarbeit verstärken und weiter ausbauen. Sie verfügt über einen Masterabschluss in Marketing, Dienstleistungs- und Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen (HSG). (pd/tim)