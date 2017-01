Die neue Website von Blasto präsentiert sich mit frischem Design in Schneeweiss und ist von «A» wie Ambiance bis «Z» wie Zelt komplett responsive. Damit ist das gesamte Angebot von Blasto rund um die Uhr und überall erreichbar, abrufbar und buchbar – auf dem Smartphone, Tablet und Desktop, heisst es in einer Mitteilung von Blasto.

Aber auch Impressionen von zahlreichen Veranstaltungen, Inspirationen für eigene Events sowie Informationen über den führenden Schweizer Anbieter von Mietzelten und Mietmobiliar seien nur einen Klick entfernt.

Ambiance online mieten

Der Auftritt biete neu ein benutzerfreundliches Online-Anfrage-Tool, um Mietmobiliar mit wenigen Klicks auszuwählen und anzufragen. Hier stehen den Benutzern verschiedene Funktionen zur Verfügung: Kombinationsvorschläge für Mietmobiliar, persönlicher Login-Bereich zur Verwaltung der einzelnen Event-Projekte, die Erstellung von Wunschlisten, Suchfunktionen und vieles mehr.

Im digitalen Zeitalter gewinnen persönliche Erlebnisse an Anlässen und Events immer stärker an Bedeutung, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Blasto mit Sitz in Rapperswil-Jona verleihe seit über 30 Jahren jedem Anlass den passenden und stilsicheren Auftritt. (pd/clm)