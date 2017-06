Evoq: Wenn der Hörgeräteanbieter Jubiläum feiert

Unter dem Motto «Breaking barriers» entwirft Evoq individuelle Kampagnen für die beiden Brands. Damit positioniert sich Sonova als innovative Arbeitgeberin und lässt seine Mitarbeitenden via Hashtag #wearesonova zu Wort kommen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Auf weltweiter Ebene publizieren diese via Social Media, wie sie mit ihrem Engagement und Innovationsgeist dazu beitragen, die Vision von Sonova zu verwirklichen. Auf der Jubiläums-Microsite zeigt Sonova entsprechende Kurzfilme der Mitarbeitenden, die Evoq als Teil der Kampagne konzipierte.

Die Kampagne für Phonak adressiert Geschäftspartner und Endkunden, wie es weiter heisst. Phonak bedankt sich bei diesen für das Vertrauen und die Treue über die Jahre. Mit dem Online «Card Creator», entwickelt von Evoq Labs in mehreren Sprachen, lädt Phonak ihre Webbesucher dazu ein, einem besonderen Menschen mit einer selbst gestalteten digitalen Karte «Danke» zu sagen. Dieses Tool erscheint auf der ebenfalls von Evoq Labs konzipierten und umgesetzten Jubiläums-Microsite von Phonak.

«Die Herausforderung dieser Kampagne bestand darin, den unterschiedlichen Bedürfnissen in der Kommunikation von Sonova als Dachmarke und Phonak als Produktmarke gerecht zu werden», lässt sich Evoq-Partner und Mandatsleiter Adrian Schaffner in der Mitteilung zitieren. Deshalb hätten sie für den Jubiläumsauftritt zwei verschiedene Key Visuals entwickelt. Diese werden in allen Online- und Offline-Medien verwendet – auf den entsprechenden Jubiläums-Websites, in Publikationen, auf Briefschaften, Plakaten, Roll Ups, Stickern, Ausstellungswänden, Fahnen oder Stellen.

Letztere kamen laut Mitteilung am vergangenen Samstag am Jubiläumsevent – dem «Tag der offenen Tür» – am Sonova-Hauptsitz in Stäfa zum Einsatz. Besucherinnen und Besucher wurden dabei anhand von Videos im Illustrationsstil durch die Entwicklungsgeschichte von Phonak und deren Produkte geführt. (pd/tim)