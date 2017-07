Ohne Musik geht nichts. Mit einem Kurzfilm zeigen dies Dave Macloed und Dean Montenegro von Spacetrain, wie das Zürcher Musikstudio in einer Mitteilung schreibt. Die beiden Tonzauberer sind bekannt für ihre emotionale Musik für Werbung und Film. In bildstarken Episoden werden im Film die Geschichten von Menschen erzählt, deren Leben erst mit Musik zur Erfüllung kommt.

Alle Akteure des poetischen Kurzfilms sind bekannte Branchengrössen mit denen das Musikstudio eng zusammenarbeitet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Da rast etwa der Sänger der Band Palko Muski mitten im Winter in einem Shopping Trolley durch die Zürcher Bahnhofstrasse. In melancholischer Rockstarmanier singt der Starregisseur Michael Fueter im leeren Theatersaal. Auch Drehbuchautor Michael Sauter hält es ohne Musik nicht aus und beruhigt sich erst wieder beim Luftschlagzeug-Spielen. Verliebt und dank Musik auch mit Happyend ist Film-Editor und DJ Marko Strihic in einem Schallplattengeschäft zu sehen. Auf einem Eisfeld dreht ein Mädchen stille Pirouetten, im Underground tanzt sich ein Breakdancer die Seele aus dem Leib und vor einer Stummfilm-Leinwand dirigiert der renommierte Dirigent Christof Escher die Musik zurück.

Zu sehen ist der Film auf der Webseite von Spacetrain. Ab dieser Woche wird er zudem weltweit über alle grossen Online-Plattformen gestreamt. Für das Konzept und die Regie des Filmes zeichnet Jungstar Hans Kaufmann, die Musik ist von Spacetrain. Das Zürcher Tonstudio arbeite auch international und sei für seine Werke bereits mehrfach preisgekrönt worden.

Verantwortlich bei Spacetrain: Dean Montenegro und Dave Macloed; Filmproduktion: Hans Kaufmann (Regie, Konzept und Schnitt), Fabian Kimoto (Kamera und Color Grading), Marko Strihic, (Regieassistent, Aufnahmeleitung), Daniel Kunz von Cheese and Chocolate (Camera Rental); Artists: Michael Fueter, Marko Strihic, Lena, King Zebra, Christoph Escher, Julio, Palko Muzki, Ramona Hefti, etc.; Web-Design: Nadine Geissbühler und Yaiza Cabrera von Studio Geissbühler; Web-Programming: Temo Sayin von Mediahirsch; Fotos: Frank Nader; Text: Marianne Kohler Nizamuddin; 3 D Animation: Roman Altenburg; Sound FX: Peter Bräker. (pd/tim)

Verantwortlich bei Spacetrain: Dean Montenegro und Dave Macloed; Filmproduktion: Hans Kaufmann (Regie, Konzept und Schnitt), Fabian Kimoto (Kamera und Color Grading), Marko Strihic, (Regieassistent, Aufnahmeleitung), Daniel Kunz von Cheese and Chocolate (Camera Rental); Artists: Michael Fueter, Marko Strihic, Lena, King Zebra, Christoph Escher, Julio, Palko Muzki, Ramona Hefti, etc.; Web-Design: Nadine Geissbühler und Yaiza Cabrera von Studio Geissbühler; Web-Programming: Temo Sayin von Mediahirsch; Fotos: Frank Nader; Text: Marianne Kohler Nizamuddin; 3 D Animation: Roman Altenburg; Sound FX: Peter Bräker. (pd/tim)