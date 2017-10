Dem Flaggschiff der Bindella-Unternehmung wurde ein neuer Look verpasst – nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Bisher vor allem italienisch geprägt, seien neu internationale Akzente ein wichtiger Bestandteil, schreibt die verantwortliche Agentur Werbekanzlei in einer Mitteilung. In der umgebauten Bar und Lounge würden Tradition und Moderne aufeinandertreffen und das Terrasse zu einer Begegnungsstätte der Generationen werden lassen.

Die Werte der Bindella-Familie gepaart mit der neuen internationalen Aufmachung waren denn auch die Grundpfeiler des neuen Erscheinungsbilds. Das Konzept der Werbekanzlei vereine Vergangenheit und Gegenwart in einem Bild, in einer Sprache und gebe so eine einheitliche Wahrnehmung wieder, schreibt die Agentur.

Essentiell für das Konzept waren Kreativität und Kosteneffizienz. Die Kommunikation sollte einfach und leicht adaptierbar sein für jegliche Werbemittel. Die verschiedenen Bereiche des Restaurants sollten eigenständig sein und doch miteinander verschmelzen. So hat die Agentur jedem Bereich eine eigene Farbe zugeteilt mit der gleichen Hauptgrafik, die sich in den Speisekarten, der Webpage und den weiteren Werbemitteln zeigt. Damit könne jeder Bereich je nach Bedarf separat beworben werden.

Als Key Visuals wurde eine Bildwelt kreiert, die Realität und Illustration mischt. Eine Welt, mit der sich der Gast persönlich identifizieren könne und das Thema Kunst aufnehme, welches im Terrasse schon immer ein zentraler Faktor gewesen sei.

Die Story zeigt ein Paar, dass den Tag gemeinsam und auch unabhängig im Terrasse erlebt und so den ganzen Kosmos des Traditionsbetriebs entdeckt. Mit zusätzlichen Claims wie «for lovers», «for family», «for friends» und «for business» wird die ganze Bandbreite des Terrasse wiedergegeben.

Den neuen Medien wurde grossen Wert beigemessen. So sind die Werbemittel einfach adaptierbar für Social Media aber auch Inhouse Events und die hauseigene, neue Webpage, die vor allem durch ihre Usability punktet. (pd/wid)