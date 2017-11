Filmgerberei: Wenn sich ein Kanton gleich selbst vorstellt

Mit dem Konzept «Das bin ich» hat die Filmgerberei zusammen mit dem Regisseur Piet Baumgartner die Verantwortlichen überzeugt. Aus der Ich-Perspektive erzählt der Kanton Zürich selbstkritisch, wer er ist und wie er mit seinen Schwächen und Stärken die Menschen begeistert. Selbstbewusst, aber nicht arrogant und immer eine Prise Humor, das war das Credo, heisst es in einer Mitteilung der Filmgerberei.

Mit seinen emotionalen Bildern weckt der Film Sympathien für den Kanton Zürich. «Ich habe noch nie so viele Sonnenaufgänge in Zürich gesehen», resümiert Regisseur Piet Baumgartner nach getaner Arbeit. «Aber so läufts halt, wenn man sich nur für das schönste Licht entscheidet.»

Über 80 Mitwirkende aus dem ganzen Kanton

«Produktionstechnisch war der Imagefilm mit den über 40 Drehorten und den über 80 Mitwirkenden eine grosse Herausforderung», wird Produzentin Paula Liszko in der Mitteilung zitiert. Die Junioren des EV-Dielsdorf-Niederhasli, die Trachtengruppe Bülach oder die Nordicwalking Gruppe Rafzerfeld, das sind nur ein paar wenige der vielen Akteure, welche ihren Kanton in all seinen Facetten repräsentieren.

Umso wichtiger war es mit einem flexiblen Kleinst-Team bestehend aus Regisseur und Kameramann zu drehen. Denn aufwändiger als der Dreh selbst waren jeweils das Scouting, die Reko und die Proben. Die vielen Drohnenaufnahmen sollten stets geübt sein, denn die Luftaufnahmen sind zentral für die Form und das Timing der Choreografie. Am Ende steht ein Film, der in allen Details überzeugt und eine Faszination für den Kanton Zürich weckt.

Der Imagefilm wurde in Hochdeutsch, Zürcher Dialekt und Englisch vertont. Weitere Versionen in den Landessprachen Französisch und Italienisch sollen folgen.



Der Imagefilm ist auf der kantonalen Website verfügbar.

Verantwortlich beim Kanton Zürich: Cristina Casanova und Andreas Melchior; verantwortlich bei Filmgerberei: Paula Liszko (Produktion), Piet Baumgartner (Regie), Silvio Gerber (Kamera), Lena Kast (Produktionsassistenz), Lea Filador, Ares Ceylan (Postproduktion), Roman Lerch (Musik & Sounddesign). (pd/cbe)