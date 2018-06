Seed: Wenn sich Jung und Alt wohl fühlen

Wohlbefinden, Gesundheit und Schönheit: Auf diese menschlichen Grundbedürfnisse richte sich die Mibelle Group aus, schreibt Seed in einer Mitteilung. Das Migros-Unternehmen ist in den Bereichen Gesichts- und Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ernährung tätig.

Der neue Unternehmensfilm von Seed soll die Mission des Unternehmens zum Ausdruck bringen. Für den Film wurde sie in kleine menschliche Geschichten übersetzt, in denen spürbar werden soll, wofür das Unternehmen da ist: Für das Wohlbefinden von Menschen jeden Alters. Der Film sei eine Liebeserklärung an das Leben.

Verantwortlich bei der Mibelle Group: Anne Willimann, Corinne Fischer, Nicole Thaler; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Marco Lutz (Buch, Regie), Ralph Bätschmann (Kamera), Mathias Rehfeldt (Musik), Bastian Hertel (Produktionsleitung), Marco Valpiani (Produzent). (pd/maw)