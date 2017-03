KSP: Wie biodynamische Produkte entstehen

In Zusammenarbeit mit dem Fotografen Sven Germann kreierte KSP für Demeter, der seit 1924 biodynamisch erzeugte Produkte verkauft, eine neue Bildwelt. Dafür wurden sechs verschiedene Demeter-Produzenten wie zum Beispiel Landwirte oder Winzer besucht und von der Saaterstellung nach Demeter-Richtlinien über die Ernte bis zur Verarbeitung Schritt für Schritt begleitet, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Entstanden sei eine authentische Bildwelt, die Appetit auf das vielseitige Sortiment an biodynamisch erzeugten Demeter Produkten machen solle. Die Bilder kommen ab sofort in diversen Druckerzeugnissen von Demeter und auf der neuen Website zum Einsatz, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Verantwortlich bei Demeter: Aline Haldemann (Marketing), Eva-Maria Wilhelm (PR und Kommunikation); bei KSP: Benny Goldstein (CD), Marc Gooch (Beratung), Sven Germann (Fotograf), Giacomo Wyss (Bildbearbeitung), Michael Vogel (Digital). (pd/tim)