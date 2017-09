Corpmedia: «Willy» spricht Klartext zur Steuerreform

Wilhelm Tell ist ein verlässliches Symbolbild, wenn es um die Kommunikation traditioneller Schweizer Werte geht. In der Gestaltung der Kommunikation rund um die angepeilte Reform des Schweizer Unternehmenssteuersystems setzt Economiesuisse auf Tell als Protagonisten, wie es in einer Mitteilung heisst. Der von Corpmedia ins Leben gerufene Charakter «Willy» erklärt in einer innovativen Animation leicht verständlich die Situation bezüglich der Steuervorlage 17. Er sei Identifikationsfigur und Maskottchen der neuen Kampagne. Über die Animation hinaus werde Willy als Figur für diverse On- und Offline-Massnahmen eingesetzt werden.

Willy’s Motto laute «Steuerreform im Klartext». So reduziere er die Komplexität und nehme das Publikum bei der Hand. Die Informationen würden leicht verständlich auf sachlicher, faktenbasierter Basis präsentiert. Die Animation spielt auf der von Econoniemesuisse eigens für die Kommunikation kreierten Informationsplattform «steuervorlage.ch» und ist in vier Sprachen vorhanden – deutsch, französisch, italienisch und englisch mit Untertiteln.

Technisch ist der Erklärfilm eine innovative Mischung aus «Willy» als 3D-Charakter und der flächig gestalteten, einfach gehaltenen 2D-Welt.

Corpmedia legte gemäss Mitteilung gemeinsam mit Economiesuisse die Strategie aus, entwickelte unter Leitung von Regisseur Alex Kleinberger die Dramaturgie und erstellte den Text. Visualisiert wurden der Charakter «Willy» und seine Umwelt vom renommierten Illustrator John Hollander und den Corpmedia-Motion Designern Klaas Kaat, Fabricio Bolla und Michael Fink.

Verantwortlich bei Economiesuisse: Michael Wiesner (Leiter Kommunikation) Nicole Wiedemeier (wissenschaftliche Mitarbeiterin Kommunikation & Kampagnen); bei Corpmedia: Timo Wäschle (Konzept, Strategie), Donatus Grütter (Creative Co-Direction, Konzept, Strategie, Beratung), Alex Kleinberger (Creative Co-Direction, Regie), Klaas Kaat (Art Direction, Motion Design), Fabricio Bolla (Animation), Michael Fink (Animation), John Hollander (Freelance, Illustration). (pd/tim)