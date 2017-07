Diogenes Verlag: Winfried Stephan wird pensioniert

Winfried Stephan kam 1983 zu Diogenes und war 34 Jahre lang zuerst als Cheflektor und seit 1992 auch als Mitglied der Geschäftsleitung im Diogenes Verlag tätig, heisst es in einer Mitteilung. Zuerst in Zusammenarbeit mit den Gründern Daniel Keel und Rudolf C. Bettschart, seit 2012 mit Verleger Philipp Keel.

«Wenn jemand so lange bei Diogenes war und über den Verlag hinaus derart bekannt ist, muss man nicht viele Worte verlieren», wird Philipp Keel in der Mitteilung zitiert. «Wie Winfried Stephan sich über Jahrzehnte für Autoren eingesetzt hat, die das Wesen und den Geist unseres Hauses ausmachen, verdient echte Anerkennung.»

Zukünftig koordiniert Ursula Bergenthal als Cheflektorin mit dem Verleger das Diogenes-Verlagsprogramm. (pd/cbe)