Für Singles, Paare, Familien: In Lüchingen/Altstätten steht die Überbauung Seven mit sieben Mehrfamilienhäusern und insgesamt 112 Wohnungen, welche «modern und von hervorragendem Ausbaustandard sind», wie die Agentur am Flughafen in einer Mitteilung schreibt.

Trotz offenbar grossen Bemühungen weist die Überbauung einen überdurchschnittlichen Leerstand auf. Nun habe die UBS Fund Management AG der Agentur am Flughafen das Vertrauen ausgesprochen, den Vermarkter Livit AG Real Estate Management fürs Seven kommunikativ zu unterstützen.

Dabei geht es darum, die Überbauung neu zu lancieren und dafür zu sorgen, dass die Wohnungen nachhaltig vermietet werden können. Damit dies gelingt, entwickelte die Agentur am Flughafen als erstes eine Strategie mit klaren, zielgruppenspezifischen Angebotspositionierungen. Diese fanden auch auf seven-altstaetten.ch ihren Einsatz. Die Angebotskommunikation wurde online explizit auf die einzelnen Kernzielgruppen Familien, Paare und Singles zugeschnitten.

