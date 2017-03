Am Freitag treffen sich in Zürich zum fünften Mal führende Kampagnenmacher zum Campaigning Summit Switzerland. Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Spanien, England und Holland wollen über die Zukunft des Campaignings diskutieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter den Referenten sind das Team von sechs Kampagnenmacher von Operation Libero, der Beststeller-Co-Autor Yuri van Geest sowie Branding-Blogger und Buchautor Michael Brandtner.

Veranstalter Peter Metzinger wird anlässlich des 5-Jahr-Jubiläums ein Überraschungsreferat halten zum aktuellen Motto: «Mit Campaigning in die Zukunft».

Weitere Infos sind auf campaigningsummitswitzerland.com zu finden. (pd/eh)