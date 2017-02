Jung von Matt/brand identity: Wo sich Senioren zu Hause fühlen

Seit über 30 Jahren widmet sich Altersheim-Kette dem Thema Leben, Wohnen und Pflege im Alter und erweiterte ständig ihr Angebot, wie Jung von Matt/brand identity in einer Mitteilung schreibt. Dank der Integration verschiedener Marken in das bisherige Gruppen-Portfolio wie zum Beispiel «SENIOcare» und «Perlavita» sei Tertianum heute mit 71 Standorten Markt- und Meinungsführerin. Sie trage zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen bei und biete Wohn- und Pflegezentren sowie Residenzen in der ganzen Schweiz.

Die zunehmenden Überschneidungen im Markenportfolio, die daraus resultierende schwächer werdende Differenzierungsmöglichkeit und die Komplexität in der Markenführung waren Ausgangspunkt für die Überarbeitung des Markenportfolios. Um bei verstärkter Wettbewerbsintensität die Kräfte in der Markenführung zu bündeln und eine starke und vertrauensvolle Marke entgegenzusetzen, wird das gesamte Leistungsangebot – vom mittleren bis zum oberen Preissegment – neu unter der Marke Tertianum zusammengefasst.



Entwickelt wurde die neue Positionierung in verschiedenen Workshops und Arbeitsgruppen. Herausforderung war es einerseits, die Gäste und Mitarbeitenden sowohl der Wohn- und Pflegezentren als auch der Residenzen adäquat anzusprechen. Andererseits musste sich die Positionierung die sich verändernden Wohn-Bedürfnisse älterer Menschen auf den Punkt bringen. «Unser neuer Markenkern ‹Hier will ich leben› ist sowohl Anspruch als auch Ansporn», lässt sich Marianne Häuptli, Leiterin Neueröffnungen & Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung bei Tertianum, in der Mitteilung zitieren. Damit würden sie ausdrücken, was ihre Gäste heute und morgen erwarten würden: Selbstbestimmung und Lebensqualität. Zudem würden sie dafür stehen, dass jedem Gast mit seiner persönlichen Geschichte und seinen individuellen Bedürfnissen das richtige Zuhause angeboten würde.

Um dieses Lebensgefühl auch in der Kommunikation zu vermitteln, hat die Agentur einen eigenständigen und authentischen Markenauftritt entwickelt, wie es in der Mitteilung heisst. Anstatt Klischeewelten zu inszenieren, stehen Menschlichkeit, Individualität und Wohlbefinden im Zentrum des neuen Markenauftritts. Dafür biete Tertianum das passende «Dach», welches symbolisch im neuen Logo aufgegriffen werde. Die flexible Ausgestaltung des Corporate Designs ermögliche es, alle Angebotsklassen und Themen zu kommunizieren und die Identität über verschiedene Kanäle und Kontaktpunkte zu transportieren. Dafür seien auch alle Medien und Kontaktpunkte entsprechend gestaltet und umgesetzt worden.

Verantwortlich bei Tertianum: Marianne Häuptli (Leitung Neueröffnungen & Marketing, Mitglied der Geschäftsleitung), Roger Zintl (Leiter Verkauf & Marketing); bei Jung von Matt/brand identity: Kathrin Fach (Leitung Kreation), Carine Labatut (Strategie & Beratung), Dr. Thomas Deigendesch (Gesamtverantwortung). (pd/frt)