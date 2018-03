Die Schweizerische Textilfachschule (STF) präsentiert sich mit einem neuen Auftritt und lanciert gleichzeitig eine Imagekampagne. Man habe die Komplexität der Schule auf ein Minimum heruntergebrochen, ohne jedoch an Bedeutung zu verlieren, schreibt die Agentur Werbekanzlei in einer Mitteilung. Die neugestaltete Webseite transportiere nicht nur die Innovation der Schule, sondern sei einfach navigierbar und auf allen Ebenen strategisch vernetzt, um das vielfältige Angebot der Schule übersichtlich und fassend dem User zu präsentieren. Vor allem das speziell angefertigt Tool «Find My Study», gehe noch einen Schritt weiter und erlaube dem User, sein passendes Angebot zu finden.

Das Key-Element der Kampagne ist das Imagevideo, wobei die technischen, sowie kreativen Aspekte der Schule gezeigt und vereint werden. Jedoch im Mittelpunkt steht der Mensch, die Studenten und deren Visionen. Der Film solle nicht nur informieren, sondern Möglichkeiten aufzeigen und vor allem dazu animieren seine Zukunft selber in die Hand zu nehmen, schreibt die Agentur.

Das Video kommt vor allem auf den sozialen Medien zum Einsatz. Nebst dem Imagefilm ist die Kampagne auch zurzeit in sämtlichen Zürcher Trams als Print zu sehen.

Ebenfalls im Zuge der Kampagne wird im Laufe vom April ein schweizweiter Wettbewerb auf ihren Webseiten und den sozialen Medien gestartet, welcher dazu aufruft – seine ganz eigene Textil- & Modewelt, per Kurzvideo zu zeigen – alles im Sinne der Kreativität und der Kampagne.

Verantwortliche bei Die Werbekanzlei: Turan Oeznalci (Creative Director), Patrick Varga (Managing Director), Mischa Müller (Art Director), Alexandra Kaufmann (Graphic Designer), Ladina Baumgartner (Project Manager), Christoph Varga (Fotografie, Video & Musik), Tiago Dias (Programmierung), (pd/wid)