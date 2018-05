Thomas Matter: YouTube sperrt Kanal von SVP-Nationalrat

Die SVP-Nationalräte arbeiten regelmässig mit Videobotschaften (persoenlich.com berichtete). Einer der professionellsten ist Thomas Matter. Er betreibt den YouTube-Kanal «In den Sümpfen von Bern». Mit Erfolg: Matters Beitrag über SP-Präsident Christian Levrat wurde über 50'000 Mal angeschaut, wie die NZZ schreibt.

Allerdings musste Matter eine Zwangspause einlegen, wie er am Mittwoch mitteilte. Sein Kanal wurde von YouTube Schweiz gesperrt. Zwei Beiträge seien beanstandet worden, Matter vermutet «linke Kreise» dahinter. Die zweite Löschung eines Beitrags zog automatisch eine zweiwöchige Sperrung seines Kanals nach sich.

Solange musste Matter aber nicht warten. Mittlerweile hat YouTube den Kanal wieder freigeschaltet. Am Donnerstag hat Matter die Episode 28 hochgeladen. «Gut, ist die Sperrung aufgehoben. Es geht nicht an, dass die Meinungsfreiheit so leicht ausgehebelt werden kann», so der SVP-Mann zu «Blick». (cbe)