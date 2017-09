Evoq: Zuckerwatte, Schwerter und andere Leckereien

Der Dauerregen am 1. September konnte den Veranstaltern, Kunden, Partnern und Freunden die Laune nicht verderben. Denn das Evoq-Team empfing seine Gäste in extra aufgebauten Chapiteaux, um mit ihnen das «Zehnjährige» zu feiern.

Für das Rahmenprogramm sorgten renommierte internationale Artisten, die schon im Moulin Rouge oder Cirque du Soleil zu sehen waren. Darunter waren der österreichische Akrobatik-Künstler Carlo Josef oder der Pariser Hip-Hop-Tänzer «Skorpion Dancer», der bereits an der Seite von Kylie Minogue tanzte. Mit von der Partie waren zudem «The Beautiful Jewels», eine von weltweit drei Schwertschluckerinnen sowie der Zauberer «Dekay the Purist», um nur einige zu nennen.

Bei der offiziellen Begrüssung würdigten die Evoq-Gründer und -inhaber Christian Sutter und Adrian Schaffner auch die beiden «Töchter»: Evoq Labs, vertreten durch Oliver Weibel, und Evoq Deutschland mit Ralph Kaebe. Passend zum Anlass erschienen alle in bunten Sergeant-Pepper-Uniformen. Mit dem Wunsch, dass Evoq weiter hell erstrahlen möge, überreichte das Team seinem Management einen blauen Neonbuchstaben «e».

Untermalt wurde die Variété-Atmosphäre mit Popcorn-, Glacé- und Zuckerwattewagen sowie passenden Klängen vom Live-DJ Dario Terranova. Zudem kamen die Gäste in den Genuss von leckeren Grilladen und zwei Sorten Paella. Der Abend wurde an der Turicum-Gin-Bar abgerundet. «Wir waren von den vielen Gästen und der einmaligen Stimmung überwältigt und werden noch lange davon zehren», wird Schaffner in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)

