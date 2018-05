Der grösste Wirtschaftsverband des Kantons Zug unterzog sich einem Rebranding und möchte nun am digitalen Wandel partizipieren. Folglich realisierte Jonlinio «einen neuen Auftritt, dessen Fokus in der visuellen Kommunikation lag», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Bei der Entwicklung der neuen Identität seien gezielte Attribute der digitalen Kommunikation berücksichtigt worden. Die einzelnen Ressorts könnten je nach zukünftiger Entwicklung – dank einem übergreifenden Brandingkonzept – spezifisch sowie fokussiert gegen aussen kommunizieren, heisst es in der Mitteilung weiter.





Die neue Website strukturiere sich an die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Ressorts. Dazu kommen Online-Marketing-Aktivitäten wie Social Media, Newsletter sowie Suchmaschinenmarketing. Ausserdem wird die gesamte interne Kommunikation der Vorstandsmitglieder über einen zentralisierten Login-Bereich auf der Website abgewickelt.

In naher Zukunft sollen digitale Kampagnen gelauncht werden. Auch wird ein neues Sponsoringkonzept ausgearbeitet, dass die Sponsoren wirkungsvoller in die Zuger Wirtschaft einbinden soll.