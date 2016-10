Allink: Zürcher gewinnen zwei «German Design Awards»

Zwei Projekte der Zürcher Branding-Agentur Allink wurden vergangene Woche von der German-Design-Award-Jury ausgezeichnet. Die Verpackung der Blöckli-Glacés der Migros erhielt das Prädikat «Excellent Communications Design Packaging», während die Hato-Restaurants in Zürich und St. Moritz als «Special Mention» in der Kategorie «Brand Identity» gewürdigt wurden.

Eis am Stiel mit Stil

Mit dem Eis am Stiel von Midor – einem Unternehmen der Migros-Industrien – schickte Allink einen echten Schweizer Klassiker ins Rennen. «Die Blöckli-Glacés waren in den 70er-Jahren sehr beliebt, zwischenzeitlich aber aus dem Kühlregal verschwunden. Dank der Rückbesinnung auf das Gute und Einfache liegen diese authentischen Produkte wieder voll im Trend», wird Christoph Schlatter, Creative Director Packaging, in einer Mitteilung zitiert. Das für die Neuauflage der Glacé-Linie entwickelte Packaging Design widerspiegelt diese Sehnsucht und weckt Erinnerungen an eine Zeit, in der Sommerferien in Italien noch das höchste der Gefühle waren.

Asian Cuisine, Swiss Design

Frei von Nostalgie ist die Brand Identity der HATO Restaurants. «Die Kreationen des Hato-Küchenchefs inspirierten uns zu einem Design, das die asiatische Virtuosität im Umgang mit Formen und Texturen zum Ausdruck bringt – opulent und doch konsequent-geradlinig», meint dazu David Zangger, bei Allink als Creative Director für die Hato-Brand-Identity verantwortlich. Nach dem Red Dot Design Award 2016 ist dies bereits die zweite Design-Auszeichnung, die das Restaurant erhält.

Der German Design Award prämiert jährlich innovatives und wegweisendes Produkt- und Kommunikationsdesign. Weitere Schweizer Gewinner finden Sie hier. (pd/cbe)