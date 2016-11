Hauser & Partner: Zwei Geschäftsführer gemeinsam am Ruder

PR-Bild Award 2016

Das beleuchtete «Bietschhorn» gewinnt

Das Kunstprojekt «13 Sterne am Gipfel» von Marcel Grichting ist in Hamburg ausgezeichnet worden. Es erreichte in der Kategorie Tourismus und Freizeit das beste Gesamturteil. Ausserdem wurde es als bestes PR-Foto des Jahres in der Schweiz geehrt.