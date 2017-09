Fabrikant/JWT Zürich: Zwei goldene Ottocars an IAA gewonnen

Autovision ist das internationale Festival für Wirtschaft- und Industriefilme, für Werbespots, TV-Formate, Websites sowie Online-, Interactive- und Multimediaproduktionen in der Automobilindustrie. Die prestigeträchtigen Ottocar-Trophäen dieses Festivals werden zweijährlich im Rahmen der internationalen Automobil-Austellung (IAA) in Frankfurt am Main, verliehen. Gestartet als Wettbewerb für Informationsfilme, ist Autovision heute zuständig für den gesamten audiovisuellen Bereich der Automobilbranche.

Die Zunahme von Medienmöglichkeiten, insbesondere Online, hat den Kampf um die prestigeträchtigen Trophäen noch härter gemacht, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei der 13. Ausgabe von Autovision wurden in diesem Jahr im September, insgesamt 59 Produktionen mit den begehrten Ottocar-Tropäen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Eine hochkarätige Jury aus Branchenexperten und erfahrenen Fachleuten aus Film und Kommunikation, hat in diesem Jahre internationale Beiträge aus 17 Ländern bewertet. Die Zahl der Einsendungen in allen Kategorien sei noch so hoch wie nie zuvor gewesen.

Fabrikant/JWT Zürich hat in diesem internationalen Füllhorn der audiovisuellen Ideen mit der Dokumentation «Voila ma Suisse» für ihren Kunden Mazda Schweiz, in den Kategorien Webvideos, Webisodes, Web-TV und der Kategorie Integrierte Kommunikation, zwei Ottocars in Gold errungen, wie es weiter heisst. Die Idee, Konsumenten aufzufordern während einer Testfahrt nach Wahl, der Schweizer Bevölkerung ihr eigenes Land und seine vielleicht unentdeckten Schönheiten zu zeigen, habe nicht nur für geschäftlichen Erfolg für die Marke gesorgt, sondern auch für unterhaltsamen Content für alle Beteiligten. Die beiden goldenen Ottocars seien so ein schöner Erfolg, erzielt in einem grossen internationalen Umfeld.

Verantwortlich bei Mazda: Matthias Walker (Direktor Marketing), Giuseppe Loffredo (Direktor PR), Anne Thorens (Manager Communication & Events), Grégory Mettraux (Product Coordinator), Bastien Junod (Online, CRM & Events Specialist); bei Agenturseite: Remy Fabrikant, Jochen Hennecke, Tina Mons, Sabrina Schoenfelder (JWT/Fabrikant), Christian Gerig (Gerig der Schreiber) Matthias Wandel, Svetlana Savatic, Christian Vuithier (Mindshare), Donat Grimm, Ivan Kellenberger (Futurecom Interactive), Pedro Llopart, Gaby Zürcher (Premotion), Olaf Grewe und Audrey Liechti (Edelman). (pd/tim)