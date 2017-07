Mit Andreas Hildenbrand und Hans-Peter Wäfler verbreitert Lemongrass Communications die bestehende Partnerschaft von Karin Rhomberg, Cornelia Schmid und Peter Hartmeier und vertieft laut eigenen Angaben die Dienstleistungskapazitäten weiter. Neben dem internen Team mit Marc-André Buchter und Bettina Loustalot arbeitet Lemongrass zudem weiterhin mit Barbara Heller, Geschäftsführerin von Swipra Swiss Proxy Advisor, als Konsulentin in der Corporate-Governance- und Defense-Beratung zusammen und kooperiert mit Speakers.ch in der Inhaltskonzeption von Veranstaltungen.





Andreas Hildenbrand

Mit Andreas Hildenbrand schliesst sich ein erfahrener Kommunikationsberater als Miteigentümer und Partner Lemongrass Communications an, der schon von 2009 bis 2014 zum Team gehörte, wie es in einer Mitteilung heisst. Hildenbrand ist seit 25 Jahren in der Unternehmenskommunikation tätig. Neben führenden Positionen bei der Credit Suisse Group und der Swiss Life-Gruppe war er zuletzt von 2014 bis 2017 Group Head of Marketing & Communications der Zurich Insurance Group (persoenlich.com berichtete).

Der 50-Jährige hat sein Studium an der Universität St. Gallen mit einem Diplom in Volkswirtschaft abgeschlossen und die Ausbildung zum eidg. dipl. PR-Berater absolviert. Seine Schwerpunkte in der Beratung sind die Positionierung von Unternehmen und ihren Führungskräften, die kommunikative Begleitung von Krisensituationen und strategischen Projekten (Restrukturierungen, Akquisitionen, Fusionen), die Funktion eines unabhängigen Sparringpartners für Führungspersonen sowie Media Relations, Ad-interim-Management und Ghostwriting.





Hans-Peter Wäfler

Hans-Peter Wäfler wird neu ebenfalls Miteigentümer und Partner von Lemongrass Communications, wie es weiter heisst. Der 43-Jährige verfügt über breite Erfahrung in der Kommunikation und im Medien- und Publikationsbereich an der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik. Bevor er im Februar 2016 als Senior Consultant zu Lemongrass Communications stiess, war er von 2010 bis 2015 bei der Credit Suisse als Mediensprecher und stellvertretender Leiter Group Media Relations tätig. Zuvor arbeitete er als Inland- und Auslandredaktor bei der «Aargauer Zeitung», als Ökonom bei der Credit Suisse mit Fokus auf die EU und die Beziehungen zur Schweiz sowie als Reporter bei Schweizer Radio SRF.

Wäfler verfügt über einen Master-Abschluss in Geschichte, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft der Universität Zürich und hat die Journalistenschule MAZ absolviert. Zu seinen Schwerpunkten gehören Unternehmens- und Finanzkommunikation, Analyse und Strategie, Messaging und Ghostwriting sowie die Konzeption und Umsetzung von Publikationen, auch online. (pd/cbe)