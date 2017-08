Cervelat als Promi im «Kassensturz»

Nach den Sommerferien ging es beim «Kassensturz» gleich um die Wurst. 280 Schweizerinnen und Schweizer beteiligten sich für das Konsumentenmagazin an einer grossen Degustation – und assen sich durch die neun meistverkauften Cervelats. Fragestellung: Welche Nationalwurst hat den besten Geschmack und den besten Biss?

Nicht neu, dieser Test, aber immer wieder beliebt. Denn: 100 Millionen Cervelats werden hierzulande pro Jahr verzehrt. Gegrillt oder gebraten, roh gegessen oder als Wurstsalat. Des Schweizers liebste Wurst bringt dem Detailhandel jedes Jahr Umsätze von über 100 Millionen Franken. Die Volkswurst macht rund einen Drittel der jährlichen Wurstwaren-Produktion aus. Und dies bei über 400 Wurstsorten, die es zu kaufen gibt.

König der Cervelats im «Kassensturz»-Test wurde «Spiess» von Spar. Diese Wurst kam bei Jungen und Alten, bei Männern und Frauen, gleichermassen gut an. Nicht alle sollten weiterwursten wie bisher: «Naturafarm» von Coop schnitt am schlechtesten ab. Der Fairness halber muss beigefügt werden: Mit «Qualité & Prix» schnitt auch ein Cervelat von Coop sehr gut ab.

Durchgeführt wurde der ziemlich aufwändige «Kassensturz»-Test am Nordwestschweizer Schwingfest in Therwil. Als Symbol der Heimat verbinden die Schweizer den Cervelat schliesslich auch mit Volksfesten. Jede Testperson bekam einen Prüfteller mit mehreren Wurstscheiben – alle nummeriert. Ihr Urteil gaben die «Probanden» direkt in ein Tablet ein.

Mit dieser Feldstudie ist es dem «Kassensturz» in seiner ersten Sendung nach der langen Sommerpause gelungen, ein bisserl Aufmerksamkeit zu erregen. Mal schauen, welche Leckereien uns Ueli Schmezer & Co. in der neuen Saison sonst noch servieren.