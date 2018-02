DJ BoBo als Postauto ohne Skandal

Radio Luxemburg war mein Sender, wenn ich als Teenager tolle Musik hören wollte. Bei Jungen schon damals üblich: Zimmerlaustärke bedeutete, dass wir die Musik in allen Räumen des Hauses gut hören konnten.

Im Januar 1968 startete auf Radio Beromünster eine moderne Sendung, mit der wir Jungen uns rasch anfreundeten: «Bestseller auf dem Plattenteller», die Schweizer Hitparade. Moderiert wurde diese von «The Voice» Christoph Schwegler, der besten Stimme des Schweizer Radios for ever. Die Premiere wurde für den Basler zum Grauen: Ausgerechnet der erste Nummer-1-Hit war eine Schnulze – «Monja» von Roland W. «‹Monja› hat mich ein Leben lang verfolgt», so Schwegler. Immerhin waren in der ersten Sendung gleich mit zwei Titeln die Beatles vertreten: «Hello, Good Bye» und «Magical Mystery Tour».

50 Jahre sind seitdem vergangen. Wer singen will, findet immer ein Lied: Zum Radio-Jubiläum gab es eine Samstagabendshow. Endlich wieder einmal aus dem guten alten Studio 1 am Leutschenbach und nicht aus der von SRF teuer zugemieteten Bodensee-Arena in Kreuzlingen. Viola Tami präsentierte mit den Top-Hits aus 50 Jahren Hitparade eine musikalische Zeitreise. Dabei aufgeflammte alte Erkenntnis: Musik schafft es in Sekunden, Erinnerungen von Jahren zu wecken.

Über 7000 Stunden Musik wurden bis heute in der nach wie vor viel gehörten Hitparade (immer Sonntag auf Radio SRF 3) präsentiert. Dies von 26 verschiedenen Moderatoren. Drei davon wurden TV-Stars: Ueli Schmezer, Sven Epiney und Mona Vetsch. Von Ehemaligen hätte man gerne die eine oder andere Anekdote gehört.

Viele Schweizer haben es in den vergangenen Jahrzehnten in die Charts geschafft, am häufigsten Gotthard und DJ BoBo. Viola Tami: «BoBo wurde eine Schweizer Marke wie Postauto, nur ohne Skandal.» Neben BoBo sassen weitere Hitparadenstürmer zum Talk im Studio (siehe Bild oben): Sina, Baschi und Peter Reber. Letzterer wegen Erkältung mit der Stimme eines kettenrauchenden Rocker-Opas. Auch dabei: Der heutige Hitparaden-Moderator Michel Birri. Neben viel nettem Geplauder und ein paar Live-Acts gab es vor allem haufenweise eingespielte Hits. Originell wäre gewesen, hierzu Christoph Schwegler als Off-Sprecher einzusetzen.