Marcel Reif siegte für die Schweiz

Seit zwei Jahrzehnten lebt er am Zürichsee, vor vier Jahren bekam er den Schweizer Pass: Marcel Reif (67) (Bild mitte) gewann am Samstag den grossen TV-Länderwettstreit «Spiel für dein Land» souverän gegen Deutschland und Österreich. Seine Mitstreiter, Tennisexperte Heinz Günthardt (rechts) und der Schauspieler Leonardo Nigro (links), vermochten wenig bis nichts zu dem Erfolg beizutragen.



Marcel Reif, im deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten der beste Fussballkommentator («Teleclub», davor «Sky», früher RTL und ZDF) ist in Promi-Quizsendungen schon mehrmals mit seinem breiten Allgemeinwissen und seinem Witz aufgefallen. Am Samstag hat er es in Europas grösster Quizshow erneut gepackt. Den letzten Teil bestritt er als Mannschaftskapitän solo für die Schweiz. Günthard und Nigro schauten vom Bänkli im Dunkeln aus zu.

Stärkste Schweizer Konkurrenz war die deutsche Mannschaft mit den erfolgreichsten Krimistars unseres Nachbarlandes: Jan Josef Liefers und Axel Prahl (Münster-«Tatort») sowie Leonard Lansik («Wilsberg», ZDF) Liefers, Prahl und Reif sorgten auch für die heiteren Momente des Abends. Der im Tessin lebende Entertainer Peter Kraus vom österreichischen Team musste die Show vor der Schlussrunde verlassen. Er hatte sich bei einem Geschicklichkeitsspiel und «Kampf» mit Prahl und Reif offenbar die Schulter verletzt.

«Spiel für dein Land», von Jörg Pilawa prima moderiert und seiner Firma «Herr P. GmbH» tadellos produziert, war über weite Strecken vergnüglich. Aber mit 3.20 Stunden viel zu ausgedehnt. Das längste Quiz Europas endete um 23.35 Uhr und wurde für viele zum «Schlaf für dein Land». Es ist ein alter Trick der TV-Macher: Noch länger senden als die Konkurrenz – und damit Quote und Marktanteil aufmotzen. In diesem Fall waren die Vernünftigeren «Das Supertalent» (RTL, bis 23 Uhr) und Carmen Nebel (ZDF, bis 23.15 Uhr).

Wenn eine Show zu lange dauert, Ungeduld aufkommt und Langweile droht, fange ich meist an, den Fernseher zu putzen. Das Gerät ist wieder blitzsauber.