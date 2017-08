Nette Sommerkost im Fernsehen

«10vor10"»besuchte und begleitete unter anderem ebenso den Hai-Verhaltensforscher Erich Ritter. Oder Daniel Neuenschwander, Direktor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Und den 85-jährigen Tessiner Confiseur Gianfranco Arnoldi, der in den letzten 50 Jahren in Mexiko ein Schokoladen-Imperium aufgebaut hat.

Sommerschlaf im Fernsehen – das war einmal. Neben den unterschiedlich gelungenen Reihen im Hauptprogramm finden sich auch in den Struktursendungen immer wieder kleine Perlen. Am besten gefällt mir derzeit die Sommerserie «Schweizer Pioniere» in «10vor10». Spannende Beiträge. Etwa der Bericht über den weltweit gefeierten Santiago Calatrava, spanisch-schweizerischer Architekt und Bauingenieur. Derzeit baut er den höchsten Turm der Welt in Dubai. Hierzulande wurde Calatrava mit der Errichtung des Zürcher Bahnhofs Stadelhofen berühmt.

Schweizer, auf die man stolz ist. Kreative Reihen finde ich in diesen leichten Monaten auch in «Glanz & Gloria». Nicole Berchtold ist sonntags mit «starken Frauen» im Oldtimer-Cabriolet unterwegs, Prominente wie Christoph und Silvia Blocher zeigen ihre prächtigen Gärten, andere ihre Sammlerobjekte. In «Amore fantastico» begegne ich bewährten Paaren wie Erich Vock und Hubert Spiess oder Peter und Livia Reber. Und nebenbei lerne ich in «G&G» auch noch die fünf Jungpartei-Präsidenten näher kennen.

Alles nette Sommerkost. Weitere People-Serien folgen noch. Es ist noch nicht lange her, da hat «Tele Züri» seine Sommertalks jedes Jahr mit den üblichen verdächtigen Cervelat- und Wienerli-Promis abgefüllt. In diesen Tagen gefielen mir Talks mit Post-Chefin Susanne Ruoff und den «Chopfab»-Bierbrauern, die in Winterthur eine Erfolgsgeschichte schreiben. Amüsant das Treffen mit Gilbert Gress in dessen Heimatstadt Strassburg und der Besuch bei seinem dortigen Coiffeur.