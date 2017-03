Quiz-Sendungen sind Service public

In der Service-public-Diskussion vernimmt man mitunter Hardliner, die im Programm des Schweizer Fernsehens selbst Quiz-Sendungen für überflüssig halten. Blödsinn. Spielshows gehören zu den beliebtesten TV-Formaten. Es gibt sie seit Beginn des Radio- und Fernsehzeitalters.

In Amerika liefen bereits in den 1920er-Jahren Quizsendungen im Rundfunk. Schon 1958 als Zweitklässler war ich begeistert, wenn ich bei meiner Grossmutter ab und zu «Hätten Sie`s gewusst?» (ARD) mit Heinz Maegerlein sehen durfte.

Ein Strassenfeger im Programm des Schweizer Fernsehens wurde das Quiz «Dopplet oder nüt» (1963 bis 1970) mit dem unvergessenen Mäni Weber. Ein Grosserfolg danach ebenso sein «Wer gwünnt?» (bis 1977). Bei der Premiere 1973 hatte mich Mäni im damaligen Studio Wolfbach in die erste Zuschauerreihe gesetzt. Heute schaue ich mir nur noch selten Spielshows an. Und wenn, dann am liebsten «Wer wir Millionär?» (RTL) mit Günther Jauch.

Bei SRF läuft jeden Montagabend die Game-Show «1 gegen 100», in der ein Kandidat gegen 100 Kontrahenten (oder am Schluss vielleicht nur noch einen) antritt. Wichtig dabei sind ein grosses Allgemeinwissen, Taktik und starke Nerven. Prima Unterhaltung. Die blendend aussehende Moderatorin Susanne Kunz hat bereits seit 17 Jahren Quiz-Erfahrung. Sie macht in «1 gegen 100» bella figura. Und die Bernerin ist als Showmasterin erst noch witziger als in ihren Comedy-Programmen auf den Theaterbühnen.

Am Mittwoch ist jeweils Roman Kilchsperger mit «Top Secret» dran. Auch er macht einen guten Job in seiner kurzweiligen Sendung. Obschon mir «1 gegen 100» besser gefällt. Wie bei Kunz können die Kandidaten auch bei Kilchsperger ein Vermögen gewinnen. Ende 2015 schaute ich mal rein, als ein Kandidat in «Top Secret» 100`000 Franken abräumte. Bevor Natalie Rickli & Co. aufschreien: Das Geld kommt grösstenteils von Telefonwettbewerben und aus Sponsoring.

Früher war die Quiz-Redaktion am Leutschenbach noch kreativ und entwickelte eigenständig erfolgreiche Spiel-Formate: «Tell-Star» (1980 bis 1991), «Traumpaar» (1987 bis 1993) oder «Megaherz» (1994 bis 2002). Heute wird in diesem Bereich alles eingekauft. Schade.