Rückblick brachte Paola Felix zum Weinen

Es war eine emotionale zweistündige Sendung aus Hamburg: Mit einem Blick zurück auf die grössten Erfolge und schönsten Momente zweier aussergewöhnlicher Karrieren ehrten die Deutschen Kurt und Paola Felix. Das Talk-Dreamteam Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt lud neben Paola Wegbegleiter und Freunde des St. Galler Paares ein: Frank Elstner, Karl Dall und Max Sieber, der bei allen Felix Sendungen Regie geführt hatte. Marco Rima, Eckart von Hirschhause und Bernhard Hoecker zeigten ihre Lieblingsfilme von Felix`versteckter Kamera.

Mit regelmässig über 20 Millionen Zuschauern war «Verstehen Sie Spass?» in den 1980er Jahren gemeinsam mit «Wetten, dass..?» die erfolgreichste Show im deutschen Fernsehen. Das Publikum ist dem vor knapp sechs Jahren an Krebs verstorbenen Kurt Felix bis heute für viele schöne Fernsehstunden und Meilensteine der Unterhaltung verbunden. Er und seine Frau Paola waren das strahlende Traumpaar des deutschsprachigen Fernsehens.

Frank Elstner, (moderierte «Verstehen Sie Spass?» von 2002 bis 2009 und liess sich dabei von Kurt Felix beraten): «Kurt war ein Ausbund von Menschlichkeit und Herzlichkeit, er hat mir immer geholfen. Ich danke ihm und Paola für jahrzehntelange, gute Fernsehunterhaltung.»

Auch die Solokarriere von Paola wurde in der Oster-Sendung gefeiert. Sie gehörte über zwanzig Jahre lang zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersängerinnen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem grössten Hit «Blue Bayou» war sie sieben Mal in der ZDF-Hitparade. 1969 und 1980 hatte sie für die Schweiz am « Grand Prix Eurovision de la Chanson» teilgenommen und dabei Plätze unter den ersten fünf erreicht. Das waren noch Zeiten!

Für Paola war wohl alles ein bisschen viel, am Schluss der liebenswürdigen Erinnerungsshow war sie sehr gerührt: «Es war eine wunderschöne Zeitreise zurück. Vielen Dank, dass Ihr Kurt den roten Teppich ausgerollt habt.» Dann gab es eine Standing Ovation und der Geehrten kamen die Tränen. Frank Elstner reichte ihr ein Taschentuch und hielt ihre Hand.