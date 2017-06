SRF Sport macht Zuschauer happy

Übertragen von grossen Sportevents – das konnte das Schweizer Fernsehen schon immer am besten von allem. Noch bis am 18. Juni rollt die Tour de Suisse quer durchs Land. Zum 84. Mal. Über 1200 Kilometer und insgesamt gegen 20’000 Höhenmeter hinweg. SRF zwei sendet davon täglich über zwei Stunden live. Dies mit einem neuen Begleitprogramm ( persoenlich.com berichtete ). Hautnah. Und reichlich gesponsert.

Am Dienstag führte der vierte Abschnitt auf einer Strecke von 150 Kilometern von Bern nach Villars-sur-Ollon. Mit der ersten Berg-Etappe der Tour, dem Col des Mosses. Der Pass (1445 Meter ü.M.) bildet die Wasserscheide zwischen der Rhone und dem Rhein. Überraschungssieger und am Ziel sehr gerührt: Der sympathische Amerikaner Lawrence Warbasse (27).

Kompetent kommentiert wird die Tour von Claude Jaggi und dem ehemaligen Schweizer Radprofi und Bergspezialisten Sven Montgomery. Dieser korrigiert Jaggi ab und zu. Jaggi übernahm vor sechs Jahren vom TV-Original Hans Jucker, der 2011 kurz nach seiner Pensionierung gestorben ist (persoenlich.com berichtete).

Für mich hat die Tour de Suisse im Fernsehen nichts von ihrer Faszination verloren. Spannung pur. Prächtige Bilder dank schönstem Wetter. Und SRF. Begeisterte Menschenmassen mit schwenkenden Schweizerfähnchen an den Strecken und in den Etappenorten. Freudentränen der Sieger auf den Podesten in den Etappenorten. Beste Werbung für unser wunderschönes Land.

Ich denke diese Woche an den unvergessenen Radio-Star Sepp Renggli (1924-2015), einer meiner journalistischen Förderer und ein wunderbarer Freund. Der Sportchef des Schweizer Radios und Direktor des Radiostudios Zürich hatte am Mikrofon unter anderem von 47 Austragungen der Tour de Suisse berichtet. Der Luzerner begeisterte mich vor über fünfzig Jahren für den Radsport. Mit 18 Jahren betreute ich für einen grossen Radsportverein das Ressort «Presse». Sepp würde sich diese Woche wieder freuen. An der mitreissenden Tour. Und über die mustergültige Leistung seiner Kollegen vom Schweizer Fernsehen.