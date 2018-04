Wie machen die Schaffhauser Fernsehen?

Im Zeitalter der Globalisierung ist Lokaljournalismus immer gefragter. Trotz oder wegen des Internet wollen und schätzen die Menschen in Zeitungen, Radio und Fernsehen vermehrt Nachrichten, Berichte und Diskussionen über ihre Stadt, ihr Dorf. Über die Region, in der sie sich zu Hause fühlen. Heimat gibt Halt. In unsicheren Zeiten ganz besonders. Sporadisch wollen wir uns darum an dieser Stelle die Programme der Schweizer TV-Regionalsender etwas näher anschauen.



Schaffhauser Fernsehen

Einer der kleinsten Regionalsender der Schweiz. Er gehört zum Verlagshaus Meier, wie Radio Munot und die «Schaffhauser Nachrichten». Dieser Sender kann nicht mit der grossen Kelle anrichten, er bekommt kein Geld aus dem Gebührensplitting.

Es war am Mittwoch. Gewinnend präsentiert Lia Budowski in Kürze die regionalen News. Mit Standbildern. Ansonsten ist es wie Radio. Immerhin: Eine Wetterkarte gibt es auch. «Hüt im Gspröch»: Daniel Jung führt ein nettes Gespräch mit dem Organisator der Schaffhauser Streetfooddays. Etwas viele Worte bei der Relevanz dieses Themas.

Weitere Sendungen des Schaffhauser Fernsehens: «SHeff-Choch» (zweiwöchentlich) mit Küchenchefs der Region. Nutzbringender und sympathischer als «Mini Beiz, dini Beiz». Am Dienstag gibt es mit «Seitenlinie» ein kurzes Sportmagazin, Mittwoch und Sonntag besucht der gemächliche Dieter Amsler Anlässe in der Region. Videoclips und Filmausschnitte werden am Freitag ganz als «Weekend Entertainment Show» angekündigt. Grosses Kino ist nur der Titel der Sendung. Samstag und Sonntag läuft «Das Blocher-Prinzip», Matthias Ackeret im Gespräch mit Christoph Blocher. Die Schaffhauser haben das vieldiskutierte Format erfunden.

Gesamteindruck: Frisches Erscheinungsbild und ebensolche Moderatorinnen und Moderatoren. Gefälliges Regionalfernsehen. Mit bescheidenen Mitteln, aber gut spürbar mit Freude und Elan gemacht.