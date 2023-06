Bonjour, bom dia, buongiorno oder konichiwa

Tanya König

Es ist wieder so weit: Die internationale Werbebranche trifft sich für die 70. Ausgabe des Cannes Lions Festivals an der Côte d’Azur, um die besten Kampagnen der Welt zu präsentieren. Und ich darf einmal mehr mittendrin sein!

Am Montag um 10 Uhr ging es los: Ich durfte die kreativsten Köpfe der Welt im Theater Lumière begrüssen. Es ist die grösste Bühne am Festival und ich werde die ganze Woche hier durch das Tagesprogramm führen. Da die Teilnehmenden aus der ganzen Welt angereist sind, habe ich sie in mehreren Sprachen begrüsst: Bonjour, bom dia, buongiorno, konichiwa, marhaban und namaste.

Die meisten Delegierten kommen aus Nordamerika, Brasilien, Indien, Japan, Deutschland, Italien, Holland, Frankreich, Australien und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus der Schweiz sind natürlich auch ein paar Werberinnen und Werber angereist, da auch einige Arbeiten nominiert sind.

Die interaktiven Teile der Moderation machen wir immer am meisten Spass, dann wenn ich das Publikum spüre und Rückmeldung bekomme. Dann haben wir eine Verbindung geschaffen.

Die eigentliche Stars der Show sind dann natürlich die Speaker. Ich baue nur die Rampe. Und Stars werden auf dieser Bühne noch einige stehen. Am Dienstag darf ich «The Entertainment Person of the Year» ankünden: Keiner Geringerer als US-Comedian Kevin Hart wird den Tag eröffnen. Und am Freitag, meinem Geburtstag, wird der Amerikanische Regisseur Spike Lee mein erster Gast sein.

Am Montag bin ich bereits mit meinem Einsatz durch. Es ist der kürzeste Tag der Woche. Da habe ich natürlich auch nichts dagegen, dann kann ich das Geschehen um das Festival erkundigen.

An der Croisette, der Strandpromenade von Cannes, reihen sich Zelte und Stände. Sie alle sind da: Meta, Google, Spotify, Reddit, Wall Street Journal oder auch Beratungsfirmen wie die Boston Consulting Group. Es gleicht ein wenig der Promenade in Davos während des World Economic Forums, nur dass ich hier statt in Winterjacke im Sommerkleid von Stand zu Stand spazieren kann.

Tanya König ist Moderatorin und Journalistin (u.a. für Gesichter & Geschichten auf SRF) und ist bereits das dritte Mal für das Cannes Lions Festival im Einsatz.



Alle Berichte über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.