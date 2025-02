Mütter werden hochklischiert beworben

05.02.2025

Diana Wick Rossi

Hochklischiert und uninspiriert - so wird die Zielgruppe Eltern und Mütter oft beworben. Ich habe mich über eine Instagram-Ad der UBS aufgeregt. Und mit mir meine LinkedIn-Community. Nicht nur Mütter, dies gleich vorneweg. Aber bevor jetzt männliche Stimmen laut werden, «man dürfe ja fängs nichts mehr sagen, geschweige denn schreiben»: Momoll, dürft ihr, liebe Werber (hier gendere ich bewusst mal nicht). Bitte einfach mit dem, was jeder Werbung zugrunde liegen sollte: gesunder Menschenverstand. Aber alles der Reihe nach.

Letzte Woche stiess ich auf Instagram auf eine Anzeige, die mich aufforderte, mich über UBS-Vorsorgelösungen zu informieren. Meine Rente sei im Schnitt 1/3 kleiner als jene der Männer (zweiteres nehme ich an, es stand so nicht).

Kleiner Exkurs: Dieser Fakt ist ja, to be honest, würkli schon Aufreger genug, dass Frauen wegen unbezahlter Care-Arbeit im Alter mit einem doch ziemlich hohen Pension-Gap dastehen. Darüber haben wir uns in unserem Tadah Online-Magazin schon oft die Finger wund geschrieben. Exkurs Ende.

Schön, dass die UBS versucht, Mütter als Zielgruppe für Vorsorgelösungen zu begeistern. Ist ja auch eine spannende Zielgruppe, die jedoch seit über 50 Jahren mässig spannend, sprich hochklischiert, angesprochen wird. So übrigens auch von der Migros.

Diese wiederum wirbt mit einem Plakat mit einem Kind drauf, das beim Einkaufen auf den Boden sitzt und schrecklich weint. Wohl, weil es irgendwas nicht bekommen hat. «Unser Boden ist Eure Bühne» steht da. Und mir stellt sich folgende Frage: «Häääää?!» Ich gehe hier nicht soweit wie andere, welche dies parental-technisch als hochschwierig betrachten. Ich für meinen Teil verstehe einfach nicht, was mir die Migros sagen will damit. Und müsste das nicht Key einer jeder Werbekampagne sein? Dass ich das Produkt vielleicht nicht kaufe, aber zumindest verstehe, was man mir verkaufen will? I do not get it.

Aber zurück zu dem, was ich tatsächlich verstehe: Mein LinkedIn-Post nahm ziemlich Fahrt auf im Laufe der letzten 10 Tage. So sehr, dass im 20 Minuten und auf nau.ch darüber berichtet wurde. Ein paar Zehntausend Impressions hat der Artikel nun. Garamänd finden es wohl noch andere an der Zeit, Familien bizzeli kreativer anzuwerben?

Deshalb mein Appell an die UBS: Das könnt Ihr und Eure Agentur besser!

Diana Wick Rossi war 20 Jahre lang in Schweizer Werbeagenturen tätig und hat danach mit drei anderen Frauen Tadah gegründet – ein Unternehmen, das sich für Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzt.

