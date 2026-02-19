Warum das KI-Kino näher ist, als viele wahrhaben wollen

19.02.2026

Pasquale de Sapio

Mailand und Cortina d’Ampezzo liefern dieser Tage die grosse Bühne: Die Olympischen Winterspiele feiern die Ästhetik des Extrem-Moments – Geschwindigkeit, Risiko, Triumph. In einer Zeit, in der sich sportliche Höchstleistung vor Kameras und auf Bildschirmen verdichtet, entsteht parallel eine andere Form von Wettbewerb: jener um kreative Geschwindigkeit, technische Präzision und narrative Wirkung.

In diesem Umfeld haben wir ein Werk realisiert, das weniger von Medaillen erzählt als von einer neuen Produktionslogik. «MAX’s Hero Paws» heisst ein einminütiges Kurzvideo, das die Wintersport-Ikonografie in eine Traumsequenz übersetzt: Ein Hund namens Max döst, und aus dem Nickerchen wird ein filmisches Abenteuer. Pisten, Schanzen, Rodelbahnen – das gesamte Winterrepertoire erscheint wie durch einen Filter aus Heldenmythos und augenzwinkernder Überhöhung.





Der eigentliche Kern dieses Films liegt jedoch nicht in seiner Handlung, sondern in seiner Entstehung: Er wurde vollständig mit AI Content Creation produziert – und dies in zwei Tagen.

Zwei Tage sind in der klassischen Filmwelt kaum mehr als ein Atemzug. Nicht einmal genug, um ein Set zu bauen, eine Szene einzuleuchten, Darsteller zu disponieren, Wetterfenster zu kalkulieren. In der KI-gestützten Produktion hingegen wird diese Zahl zum Signal. Denn sobald ein Minutenvideo in dieser Dichte und Bildwirkung innert 48 Stunden herstellbar ist, drängt sich eine Frage auf, die in der Branche längst nicht mehr nur als provokante These kursiert: Wäre ein Kinofilm in einem halben Jahr möglich – vielleicht sogar vollständig KI-produziert?

Technologisch erscheint das zunehmend plausibel. Doch die entscheidende Pointe liegt nicht im Werkzeug, sondern in der falschen Vorstellung, die sich hartnäckig hält: KI, so glauben viele, mache «alles von selbst». Genau darin steckt der Irrtum. Die Arbeit verschwindet nicht – sie verlagert sich. Weg vom physischen Dreh hin zur interdisziplinären Steuerung. Wer heute ernsthaft KI-Film produziert, ist nicht Knopfdrucker, sondern Dirigent. Er muss Story und Dramaturgie beherrschen, Rhythmus und Schnittlogik denken, Bildsprache definieren, visuelle Welten konsistent halten, Bewegungen anleiten, Effekte dramaturgisch einbetten – und spätestens beim Ton zeigt sich die alte Wahrheit des Kinos: Ohne Sounddesign, ohne Musik, ohne akustische Dramaturgie bleibt selbst das schönste Bild stumm und flach.

KI ersetzt diese Kompetenzen nicht. Sie zwingt vielmehr dazu, sie in einer Person oder einem stark verdichteten Team zusammenzuführen. Das ist die stille Revolution: Nicht die Automatisierung der Kreativität, sondern die Verdichtung des Produktionswissens. Die neue Fähigkeit heisst nicht «Prompten», sondern Urteilskraft – die Fähigkeit, aus unendlich vielen Varianten jene auszuwählen, die einer Geschichte dienen, und alles andere konsequent zu verwerfen.

Gerade deshalb ist «MAX’s Hero Paws» mehr als ein gefälliges Experiment. Es ist eine Fallstudie darüber, wie sich filmisches Handwerk in einer KI-Logik neu organisiert. Pasquale de Sapio, der hinter dem Kurzfilm steht, kommt aus der klassischen Medienproduktion. Wer Produktionsabläufe kennt, weiss, dass Film ein System aus Abhängigkeiten ist: Timing, Iteration, Qualitätskontrolle, das Zusammenspiel von Bild, Schnitt und Ton, die Disziplin des Finalisierens. In diesem Verständnis wird KI nicht als Zauberstab behandelt, sondern als Instrument – als kreativer Booster, der einzelne Schritte radikal beschleunigt, ohne die Notwendigkeit filmischer Kompetenz aufzuheben.

Diese Effizienzsteigerung hat eine Kehrseite, die man nicht übersehen sollte. Wenn Produktion schnell und billig wird, wächst die Gefahr einer Überschwemmung: eine Flut von Inhalten, formal eindrucksvoll, aber erzählerisch hohl; Variationen ohne Haltung, Bilder ohne Notwendigkeit. Doch auch das wäre nicht neu. Jede technische Demokratisierung erzeugte zunächst Masse, bevor sich Qualität neu definierte. In diesem Sinne verschiebt sich der Wettbewerb: weg von der Frage, wer produzieren kann, hin zu jener, wer etwas zu sagen hat – und wer es so inszeniert, dass es bleibt.

Dass ein vollständig KI-produzierter Film eines Tages im Kino läuft, wirkt damit weniger wie ein futuristisches Versprechen als wie eine Frage der Reifegrade: der Tools, der Workflows, vor allem aber der Menschen, die sie führen. Die Olympiade zeigt den menschlichen Grenzgang auf Schnee und Eis. Parallel vollzieht sich ein anderer Grenzgang: jener zwischen klassischem Handwerk und synthetischer Produktion. Und vielleicht ist es bezeichnend, dass ausgerechnet ein träumender Hund diese Schwelle markiert – als Erinnerung daran, dass jeder technische Sprung zuerst eine Vorstellung braucht, bevor er zur Realität wird.

Pasquale de Sapio ist CEO und Gründer der AI Media Agency AMA.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.