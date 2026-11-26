26.11.2026

Lukas Gysling

Die Mediendemo vom 21. November in Bern hat gefordert, den Journalismus zu schützen, weil mit ihm auch Demokratie abgebaut wird. Sie hat mehr Mittel für journalistische Arbeit verlangt und Gesetze gegen den Raubbau, den global tätige Internet-Firmen an den Informationsmedien betreiben. Das sind zwingende Massnahmen, um den Abbau aufzuhalten. Zu kurz kam die Frage, wem der Raum gehört, in dem Öffentlichkeit stattfindet.

Die Media Alliance sieht die Macht der Plattformen durchaus. Sie will, dass der Vermieter Auskunft gibt und einen fairen Preis zahlt. Das ist richtig. Für die Demokratie entscheidend ist aber die öffentliche Auseinandersetzung mit dem, was die Menschen in der Schweiz für wichtig halten. Und dafür braucht es einen eigenen Raum.

Öffentlichkeit ist eine Infrastruktur. Bei Zeitungen lag diese früher in einer Hand: Redaktion, Druck, Verteilung. Für Fernsehen und Radio waren es Kanäle beziehungsweise festgelegte Frequenzen. Von der Themenwahl bis zum Briefkasten und zum Empfangsgerät lag die Kontrolle beim Medienhaus. So entstand eine Infrastruktur, die unsere Öffentlichkeit sicherstellte.

Journalismus hat diesen Raum schon lange verloren und ist heute geduldeter Gast. Der Raum gehört Firmen, die nicht die Öffentlichkeit im Sinn hatten. Meist ist dabei von Plattformen die Rede, von Google, Meta oder TikTok. Noch wichtiger ist die Schicht darunter: die Betriebssysteme von Apple, Google und Microsoft. Sie legen fest, was auf einem Gerät vorinstalliert ist, was ein Sprachbefehl versteht und welcher Dienst antwortet. Beim schwedischen Radio fragt man sich, ob der Sprachbefehl «P3» im Auto künftig die Morgensendung startet oder den gleichnamigen Song auf Spotify. Nutzerführung ist wie Architektur: Wege durch den Raum werden als Struktur festgelegt. Der Inhalt fügt sich ein.

Gegen die Forderung, dass Empfehlungsalgorithmen offengelegt werden, ist auch aus Publikumssicht nichts einzuwenden. Aber auch ein offengelegter Algorithmus ist nur ein Feature, keine neue Architektur. Regulierung kann zudem nur erfassen, was einen festen Ort hat, einen Kanal oder einen Startbildschirm. Wer eine KI fragt, was passiert ist, bekommt eine Antwort, und die Quelle ist bestenfalls eine Fussnote. Auch eine faire Vergütung bezahlt nur den Inhalt. Den Raum gibt sie nicht zurück.

Wer bestimmt den öffentlichen Medienraum und damit die Öffentlichkeit? Nicht die SRG, nicht Tamedia und auch kein anderes Medienhaus. Ich habe keine Lösung. Aber wer nur die Hausordnung verbessert, bleibt Gast. Bauen die Medienhäuser eigene Räume, oder mieten sie weiter?



Lukas Gysling arbeitet seit dreissig Jahren im Schweizer Mediensystem, als Journalist und als Produktmanager für digitale Medienangebote. Er ist Autor der Essaysammlung «Öffentlichkeit unter Bedingungen» (thema.ch). Im Herbst 2026 hat er von der SRG die Kündigung erhalten.

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