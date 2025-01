Wieviel versteht das Zuger Kantonsgericht von Medien?

28.01.2025

Matthias Ackeret

Howgh, das Zuger Kantonsgericht hat gesprochen. Der «böse» Ringier-Verlag muss der ehemaligen Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin 300'000 Franken zahlen. Die Woge der Emotionen geht hoch: sowohl bei der siegreichen Klägerin als auch bei den unterlegenen Beklagten und fast der ganzen Medienbranche. Um die Kirche im Dorf zu lassen: Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass ein Medienhaus für seine Berichterstattung bluten soll, Ex-Botschafter Thomas Borer weiss davon zu berichten. Seine erstrittene Summe war noch ein paar Franken höher als diejenige in Zug.

Was hingegen erstaunt, ist die Höhe des Gewinns, den der Ringier-Verlag angeblich durch die vier beanstandeten Berichte erzielt haben soll. Würde man 70'000 Franken pro Artikel in Print und Online erzielen, wie das Zuger Kantonsgericht in seinem Urteil instruiert, dann könnte man künftig auf Medienförderung verzichten. Die Höhe der Summe zeigt zweierlei: erstens ist Spiess-Hegglins Anwältin Rena Zulauf wirklich gut, zweitens hat das Zuger Kantonsgericht nur wenig oder gar keine Ahnung von der ökonomischen Medienrealität. Die in vielen Kommentaren geäusserte Hoffnung, dass die nächste Instanz dieses Urteil revidieren wird, muss sich aber erst noch bewahrheiten. Die Justiz – und das zeigt dieser Fall exemplarisch – schreckt manchmal wirklich nicht vor Überraschungen zurück.

Trotzdem sei eine Frage erlaubt: müsste Frau Spiess-Hegglin nicht noch einen Teil der Summe an den ehemaligen Zuger SVP-Politiker Markus Hürlimann abtreten? Schliesslich stellte der Blick in einem der beanstandeten Artikel auf seiner Front reisserisch die Frage, ob er seine ehemalige Ratskollegin nach der mittlerweile landesweit bekannten Landammannfeier «geschändet» habe. Zur Erinnerung: Die Zuger Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen Hürlimann später ein, es gäbe keine Beweise, dass die Zuger Ex-Politikerin an jenem Abend widerstandsunfähig gewesen sei. Doch auch Hürlimanns Politkarriere war nach der Berichterstattung vorbei. Auch er ein Opfer. Bitte klagen Sie, der Gerechtigkeit willen.

Matthias Ackeret ist Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com.