Yuvoi: 100 Sekunden sind hier die 140 Zeichen von damals

Der Ruf ist ruiniert. Social Media und Content-Plattformen von Facebook über Instagram und Linkedin bis X und YouTube geniessen nicht mehr viel Kredit. Das Vernetzungsversprechen der Nullerjahre ist längst ausgehöhlt: Algorithmen haben die chronologische Timeline abgelöst, Werbung und KI-Müll fluten die Feeds, und von den eigenen Kontakten stammt auf Instagram gerade noch jeder fünfzigste Beitrag. Die Plattformen sind auf maximale Verweildauer optimiert – nicht auf echten Austausch. Die Folge: Suchtpotenzial, Radikalisierung, psychische Schäden vor allem bei Jugendlichen, und eine schleichende Entfremdung selbst im engsten Umfeld. Kein Wunder, träumen ausgerechnet jene, die mit dem Handy aufgewachsen sind, wieder vom Leben ohne Display.

«Die Tech-Giganten sind zu Monstern geworden»

Nun kommt einer und will diesem Trend trotzen. Simon Klopfenstein, 38 Jahre alt, Vater zweier kleiner Kinder, erfahrener Gründer in der Schweizer Kommunikations- und Medienwelt, setzt zum nächsten Coup an. Wobei er klarstellt: Sein jüngstes Projekt unterscheidet sich stärker von real existierenden Social-Media-Plattformen, als es ihnen gleicht. «Die Tech-Giganten sind zu Monstern geworden», sagt Klopfenstein. Gegen die dominanten Riesen aus Übersee setzt er mit Yuvoi auf einen anderen Ansatz. Quasi mit einem Twitter für Ton – oder besser: mit dem, was Twitter einmal war.

100 Sekunden und nicht mehr. So lange dauert maximal ein Audio-Short auf Yuvoi. Auf der eben lancierten Plattform kann man Sprachbotschaften in die Welt hinaussenden und anderen zuhören, was sie zu sagen haben. Dass es genau 100 Sekunden sind, erscheint in etwa so willkürlich wie vor 20 Jahren die 140 Zeichen von Twitter. «Fünfminütige Monologe sind selten lustig. Wir bewegen uns mit 100 Sekunden irgendwo zwischen einer Radionachricht und dem klassischen Pop-Song», begründet Simon Klopfenstein die gewählte Dauer. «Aber genau genommen sind es 90 Sekunden plus Nachspielzeit.» Die Fussballmetapher kommt nicht von ungefähr: Vor 17 Jahren gründete Simon Klopfenstein Radio Gelb-Schwarz, das inzwischen offizielle Fanradio des Berner Fussballclubs Young Boys (YB). In dieser Zeit lernte der Student auch Ingo Winter kennen, der damals in der Scouting-Abteilung von YB arbeitete. Die beiden haben sich seither nie aus den Augen verloren, auch als Winter weiterzog und bei Klubs in Deutschland, Frankreich und Österreich anheuerte. Mit Yuvoi wurden sie zu Mitgründern und Geschäftspartnern. Irgendwann erwachte die alte Liebe wieder.

Gescheiteres Podcast-Projekt lieferte die erste Idee

2024 folgte jener Impuls, der sich rückblickend als Startpunkt festmachen lässt für die Entwicklung der Yuvoi-Plattform. Und der auch als Gründungslegende taugt. Sieben Freunde wollten einen Podcast starten. Im Wochentakt wollten sie in einem «Fussball-Bazar» Entwicklungen aus allen Ecken Europas beleuchten. Dazu kam es nicht. «Die erste Folge ist nie erschienen wegen logistischer Probleme: Verein, Partei, Familie, zweites Kind, drittes Kind. Die Komplexität der kollektiven Podcast-Erstellung hat uns gezeigt: Es braucht etwas Einfacheres.» Eine mögliche Lösung: Alle sagen das, was sie in einem solchen Podcast erzählt hätten, einfach dann, wenn sie Zeit haben. Dazu könnte man sich via Messenger Sprachmitteilungen zuschicken. Aber die sind nicht öffentlich. Und eine Plattform für Audio-Kurznachrichten, so wie Twitter damals für Text, gab es bisher nicht. Genau in dem Moment tauchte Ingo Winter wieder auf und meldete sich bei Klopfenstein mit der Idee für «Public Short Voice Messages», also öffentliche Sprachnachrichten.

Aber wer will das hören? Zum Beispiel Leute, die nicht immer auf den Handybildschirm schauen mögen, aber trotzdem ein Bedürfnis nach Information und Unterhaltung verspüren, ohne gleich einen Podcast hören zu müssen. Zum Beispiel ein Vater, der sein Kleinkind herumträgt, keine Hand frei hat, um auf einem Screen rumzudrücken, aber trotzdem gut informiert sein möchte. So erging es Ingo Winter, als er seinem alten Freund die Blaupause für Yuvoi übermittelte. Auch Klopfenstein hat zwei kleine Kinder und sich deshalb vorgenommen, weniger auf das Smartphone zu starren.

«Das Projekt wäre fast gestorben»

Die neuartige Audio-Plattform blieb vorerst eine vage Idee. Monatelang herrschte Funkstille zwischen den beiden späteren Gründern. «Das Projekt wäre fast gestorben», erinnert sich Klopfenstein. Den Heureka-Moment hatte er eines Morgens in der Inbox, als er sich den Newsletter von European Correspondent vorlesen liess – und nicht enttäuscht war von der synthetischen Stimme. «Sie war korrekt in der Aussprache, schön in der Betonung, gut in der Akustik. Alles in allem sehr angenehm zu hören», beschreibt er das Hörerlebnis. Damals sei ihm klar geworden, dass auf einer Audioplattform sowohl menschliche als auch künstliche Stimmen Platz haben. Das veränderte die Ausgangslage schlagartig. Denn so lässt sich jeglicher Textinput ansprechend als Ton ausspielen.

Was das genau bedeutet, sieht man auf der vor wenigen Tagen lancierten Plattform. Als vertrauenswürdiger Grundstock dienen Meldungen von Nachrichtenagenturen, für die Yuvoi als Kunde bezahlt. So werden News von Keystone-SDA und Deutscher Presse-Agentur DPA in Tonbeiträge von maximal 100 Sekunden transformiert. Mit dem kuratierten News-Sockel unterstreicht das Jungunternehmen einen publizistischen Anspruch, der über das Bereitstellen einer Infrastruktur hinausgeht. Dasselbe gilt für die Akquise von Autorinnen und Autoren.

Ein Feed mit den abonnierten Audio-Shorts

Auf Yuvoi wirkt vieles vertraut. Den Kern bilden die Accounts von Personen oder Institutionen, denen man folgen kann. Deren aktuelle Audio-Beiträge erscheinen in chronologischer Reihenfolge im eigenen Feed. Auch soll man sich dereinst seine eigenen Playlists zusammenstellen können. In den nächsten Wochen wird es die Plattform auch als App für iPhone und andere Smartphones geben.

Um das alles zum Laufen zu bringen, haben Klopfenstein und Winter in den letzten anderthalb Jahren ein Team aufgebaut, das aus der anfänglichen Idee eine Plattform und ein Geschäftsmodell entwickelt hat. Als dritte im Bunde stiess Céline Lehmann zum Gründerduo, das nun als Trio die Geschäfte leitet. In ihrer Funktion als Head of Growth trägt die Online-Marketingspezialistin die Verantwortung für das Wachstum des Jungunternehmens.

Klopfenstein sieht Yuvoi auch als Reaktion auf den Zustand vieler Social-Media-Plattformen. «Wir versuchen das Toxische zu vermeiden und das Gute zu übernehmen von Social Media», sagt er im Gespräch mit persoenlich.com. Das zeigt sich an der technischen Ausgestaltung. So fehlen auf Yuvoi zentrale Merkmale, die typische Social-Media-Plattformen charakterisieren: Weder kann man Beiträge kommentieren noch mit einem Like oder anderen Signalen bewerten. Auch spielen Algorithmen keine zentrale Rolle beim Ausspielen der Inhalte. Die User sehen, was sie abonniert haben in chronologischer Reihenfolge. Klopfenstein erinnert sich gerne an die Zeiten vor zehn und mehr Jahren, als man Facebook und Twitter als verlässlichen Nachrichtenstrom nutzen konnte.

Sie sorgt für einen gesitteten Umgang auf der Plattform

Wer einen Audio-Beitrag veröffentlichen will, wird in den Hausregeln darauf hingewiesen, dass Yuvoi ein Ort sein solle, «an dem sich alle Audio-Creators sicher, gehört und respektiert fühlen». Das Unternehmen setzt dazu auf ein automatisiertes, KI-gestütztes Monitoring der veröffentlichten Beiträge und auf eine händische Moderation. Den Anspruch, eine Plattform zu bieten mit einem für alle angenehmen, nicht-toxischen Diskussionsklima, unterstreicht das Unternehmen mit der Ernennung von Sophie Achermann als Verwaltungsratsmitglied. Die Geschäftsführerin der Public Discourse Foundation verantwortet das Projekt «Stop Hate Speech». Damit entwickelt Achermann seit 2018 Mittel und Möglichkeiten, um der Hassrede im Internet zu begegnen, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken.

Um von Anfang an den Ton zu setzen, holte Yuvoi zahlreiche Content-Creators an Bord. Fussballkenner Ingo Winter warb insbesondere im Umfeld der Bundesligavereine in Deutschland für die neue Publikationsform. Er stiess auf offene Ohren. Zahlreiche Fan-Blogger, -Podcaster oder -Radiomacher wollen nun auch im 100-Sekunden-Format über das Geschehen auf und neben dem Rasen plaudern. So hört man nun beispielsweise Henrik Zinn vom Hannoveraner Fanblog 96Freunde, wie er das Spielgeschehen oder Spielerporträts in weniger als zwei Minuten treffend wiedergibt. Oder Jakob Haffke, ein Sportjournalist, der sich mit französischem Fussball gut auskennt, nutzt das neue Kurzformat, um seinen Podcast anzupreisen. Podcaster sind denn auch ein Zielpublikum, das Yuvoi erreichen möchte. Zum einen können sie die Plattform als Teaser nutzen, zum anderen für originäre Kurzformate. Und natürlich soll sich nicht alles nur um Sport drehen; bereits zum Launch finden sich Stimmen aus den unterschiedlichesten Disziplinen auf der Plattform. So zum Beispiel die langjährige Tamedia-Gastrokritikerin Claudia Salzmann oder Victoria Marchand vom Westschweizer Kommunikationsmagazin cominmag.ch.

«Das gibt uns sofort Sichtbarkeit»

Die Autorinnen und Autoren könnten ihre Tonbeiträge auf ihren eigenen Blogs und Magazinen einbetten und dort veröffentlichen. «In der ersten Phase sind diese Embeds unser Kernprodukt», sagt Klopfenstein. Damit profitiert Yuvoi von den Reichweiten der etablierten Blogs und Websites. «Das gibt uns sofort Sichtbarkeit», erklärt Klopfenstein das Vorgehen.

Bleibt die Frage: Woher kommt das Geld? Die Entwicklung von Yuvoi finanzieren private Investoren. Beim bekanntesten unter ihnen handelt es sich um den Berner Eishockeyspieler und NHL-Profi Roman Josi. Er soll für Yuvoi auch als Markenbotschafter wirken und die Plattform bekannt machen. Keiner der Investoren sitzt im Verwaltungsrat.

Den Betrieb will Yuvoi durch Werbeeinnahmen finanzieren. Zwischen den einzelnen Audioshorts sollen maximal zehn Sekunden lange Werbeclips eingestreut werden, «aber sicher nicht innerhalb der einzelnen Beiträge», versichert Klopfenstein. Den Ertrag teilt sich die Plattform mit den Content-Creators. Statt eine grosse Verkaufsmannschaft aufzubauen, plant Yuvoi die Werbung weitgehend automatisiert auszuspielen. Die Rechnung geht natürlich nur auf, wenn die Audiobeiträge ein werberelevantes Publikum erreichen.

Creators sollen Werbung selbst einsprechen

Als Reichweitenbeschleuniger sollen die eingebetteten Audio-Player dienen, die auf Fan-Portalen und Vereinsseiten verbreitet werden. Wichtig ist Klopfenstein, dass der Qualitätsanspruch der Plattform dabei nicht durch beliebige Werbung untergraben wird. Mittelfristig schwebt ihm vor, ausgewählte Marken nicht bloss als Werbekunden zu gewinnen, sondern als Partner – Unternehmen, die zum Geist der Plattform passen und nicht einfach Werbebotschaften in die Feeds streuen, sondern ihre Werbespots von ausgewählten Creators einsprechen lassen, wie das auch bei Podcasts üblich ist.

Die starke Ausrichtung auf Audio-Produzenten aus Deutschland in der Startphase soll sich später auch kommerziell bezahlt machen. Zum einen ist der Markt dort grösser als in der Schweiz. Zum anderen gibt es einen technologischen Vorteil: In Deutschland lassen sich Hörerinnen und Hörer anhand ihrer IP-Adresse regional genauer einordnen als in der Schweiz – Städte wie München und Hamburg können auf Yuvoi klar unterschieden werden, während Schweizer Nutzer aus Aarau oder Luzern oft über denselben Netzknoten ins Internet gehen. Das ermöglicht eine regionale Werbeausspielung, wie sie in der Schweiz nicht funktioniert. «Ausserdem», sagt Klopfenstein, «läuft der Audio-Werbemarkt in Deutschland schon stärker automatisiert. Und: Die Preise sind sehr attraktiv.»

«Kann versprechen, dass wir es anders machen»

Twitter war einmal ein Ort, wo man der Welt zuhören und sich gesittet austauschen konnte. Das ist Geschichte. Mit Yuvoi wollen Klopfenstein und seine Truppe an die «guten alten Zeiten» anknüpfen. Ob das gelingt, weiss er selbst nicht. «Ich kann versprechen, dass wir es nicht so machen wie die anderen», sagt Klopfenstein. «Aber ich kann nicht versprechen, dass wir es schaffen, eine global relevante Plattform zu werden.» Ob das gelingt, wird man in etwa drei Jahren sehen. Nach dem aktuellen Geschäftsplan will man bis dann die Gewinnschwelle erreichen.