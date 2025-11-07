Disney+: BTS-Stars drehen Reiseshow in der Schweiz

Publiziert am 07.11.2025

Die neue Staffel von «Are You Sure?!» umfasst acht Episoden, sechs davon wurden in der Schweiz gedreht. Die beiden Bandmitglieder verbrachten fast eine Woche im Land, wie Schweiz Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Die Ausstrahlung beginnt am 3. Dezember 2025 auf Disney+.

Schweiz Tourismus unterstützte die HYBE Corporation bei Unterkünften, Reiseorganisation und der Auswahl der Drehorte. Die Zusammenarbeit entstand durch Koordination zwischen dem Korea-Büro von Schweiz Tourismus und der Produktionsfirma. Es handelt sich laut Mitteilung nicht um eine bezahlte Kooperation.

Die Schweiz wurde gemäss Communiqué aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt und Kultur ausgewählt. Die Schweiz-Tourismus-Aussenstelle in Seoul bewirbt das Land aktiv auf Social Media. Die Dreharbeiten fanden kurz nach der Entlassung der beiden BTS-Mitglieder aus dem Militärdienst statt. (pd/cbe)