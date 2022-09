Winsider: C36daily wird zu ICT Ticker

Aus C36daily wird ICT-Ticker.ch: Drei Monate nach der Übernahme des ICT-Medienspiegels C36daily durch die Winsider AG mit dem Onlinemagazin Inside IT erhält dieser über 13 Jahre nach seiner Gründung ein frisches Gesicht. Ab Montag erscheint der Newsletter neu unter dem Namen ICT Ticker, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wie der neue Name verrate, verändere sich am bisherigen Inhaltskonzept nichts. Im Newsletter finden sich laut Mitteilung sämtliche relevanten Inhalte zu Schweizer und internationalen Geschehnissen aus der ICT-Welt, unabhängig davon, in welchem Medium sie publiziert worden sind – «sorgfältig kuratiert von der Inside-IT-Redaktion», wie es weiter heisst.

Zum bisher werktäglichen Newsletter publiziert die Redaktion ab sofort am Wochenende einen zusätzlichen ICT-Ticker-Newsletter, der die Highlights der Woche zusammenfasst. Dadurch erhalten Abonnentinnen und Abonnenten bequem die wichtigsten News der ICT-Branche jeweils samstags zusammengefasst ins Postfach. Alle kuratierten News finden sich ausserdem auf der Website ict-ticker.ch, die tagsüber laufend aktualisiert wird.

Ausserdem biete der ICT Ticker Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ein neues Newskarussell an, das sich kostenlos auf Monitoren, die typischerweise im Eingangsbereich oder im Pausenraum hängen, aufschalten lasse. Firmen wie Microsoft, T-Systems, Gobugfree, Mindfire oder Verbände wie Swico würden diese Gelegenheit schon heute nutzen.

«Als unabhängiges IT-Magazin setzen wir uns schon lange für die Belange der hiesigen Branche ein», lässt sich Inside-IT-Chefredaktor Reto Vogt zitieren. «Es freut mich sehr, dass wir mit dem neuen ICT Ticker dafür sorgen, dass die IT-Profis des Landes bestens informiert bleiben.» (pd/cbe)