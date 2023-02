Zukünftige Führungskräfte der digitalen Wirtschaft würden mehr als einen erstklassigen Universitätsabschluss brauchen, wie es weiter heisst. Der Samen für digitales Unternehmertum müsse frühzeitig gesät werden – daher der Name des globalen Programms bei Huawei: «Seeds for the Future». Unter diesem Dach findet im deutschsprachigen Raum die Initiative «Digital Seeds» statt.

Ziel sei es, 100 Studierende mit Lösungskompetenzen auszustatten sowie ihr analytisches Denken und ihre digitale Kreativität zu schärfen. Das diesjährige Motto von Digital Seeds lautet: «Umdenken ist gut, umsetzen ist besser.»



In dem Programm lernen die Studentinnen und Studenten unternehmerisches Denken, tauschen sich aus und erhalten die Hard- und Softskills für die Entwicklung eigener technologiegetriebener Businessideen. Formate wie Roundtables, EXEC-Briefings, Ideathons oder Pitch-Runden werden kombiniert, um die Besten der Besten zu eruieren. Es werde ein Netzwerk von Young Leaders und Changemakern geschaffen. In mehreren Stufen selektioniert eine hochkarätige Jury die besten Teams und schickt schlussendlich die drei besten nach China. Dort kommen diese in Kontakt mit chinesischen Studierenden, tauchen in die Innovationskultur der aufstrebenden Technologiemacht ein und kultivieren gemeinsam den Unternehmergeist der kommenden, sich grenzüberschreitend messenden Tech-Generation, heisst es in der Mitteilung weiter.



Interessierte Studierende können sich bis Ende März für eine Teilnahme unter www.digitalseeds.de bewerben. Auf der Website sind alle Kriterien für die Bewerbungsunterlagen – wie etwa ein Formular oder die Vorgaben für das Bewerbungsvideo – ersichtlich.



Huawei trägt alle Kosten für die An- und Abreise vom Studienort zu den Veranstaltungen innerhalb der DACH-Region sowie die Kosten für allfällige Übernachtungen. (pd/mj)