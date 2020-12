Sunrise-UPC: Das ist die neue Geschäftsleitung

Nach der Übernahme von Sunrise durch UPC hat das zusammengelegte Telekomunternehmen die neue Geschäftsleitung mit Managern aus beiden Firmen ernannt. So wird unter anderem Jany Fruytier neuer Finanzchef, wie Sunrise-UPC am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

Bereits vor drei Wochen war Sunrise-Chef André Krause zum CEO des gemeinsamen Unternehmens berufen worden. Damit kehrte UPC-Chef Baptiest Coopmans nach 10 Monaten an der Spitze der Schweizer Kabelnetzbetreiberin zum Mutterkonzern Liberty Global zurück, wo er eine führende operative Rolle übernimmt. Dafür wurde seine Vorgängerin Severina Pascu zu Krauses Stellvertreterin und zur operativen Verantwortlichen ernannt worden.

Nun hat Sunrise-UPC die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung bekannt gegeben: Sunrise-Technikchef Elmar Grasser behält sein Amt im fusionierten Konzern. Marketingchef wird Stefan Fuchs, Kommunikationschef Duncan Macdonald oder Verkaufschef wird Giuseppe Bonina.







Insgesamt umfasst die neue Geschäftsleitung nicht weniger als 14 Mitglieder, darunter auch Christoph Richartz als neuen YOL-Chef. Krause habe bei der Auswahl «ein besonderes Augenmerk auf eine stabile Organisation» sowie die «beste Zusammensetzung der Führungskräfte aus beiden Unternehmen» gelegt, heisst es in der Mitteilung. Nun soll das Integrationsprogramm für die Zusammenlegung der beiden Telekomanbieter im Detail erarbeitet werden. (awp/sda)